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GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2: राजस्थान vs गुजरात के बीच भिड़ंत, हेड टू हेड आंकड़ों में कौन है असली बॉस

GT vs RR IPL 2026 Qualifier 2: IPL इतिहास में अब तक राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच कई मुकाबले खेले जा चुके हैं - आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 28, 2026 3:21:20 PM IST

GT vs RR हेड टू हेड आंकड़े
GT vs RR हेड टू हेड आंकड़े


GT vs RR Head to Head: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालिफायर 2 मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) और गुजरात टाइटन्स (Gujarat Titans) आमने-सामने होंगी. दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं और फैंस को एक बार फिर हाई-वोल्टेज मैच देखने की उम्मीद है. क्वालिफायर 2 से पहले दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी काफी चर्चा में है.

हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी?

IPL 2026 के बेहद अहम क्वालिफायर 2 मैच से पहले, गुजरात टाइटन्स (GT) का राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड काफी मजबूत है; दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 10 मैचों में GT ने 7-3 से बढ़त बना रखी है. 2026 के लीग फेज में दोनों टीमों के बीच हुए मैच बराबरी पर छूटे थे—अहमदाबाद में RR ने 6 धूप से जीत दर्ज की थी, जबकि जयपुर में GT ने 77 रनों की बड़ी जीत हासिल की थी.

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गुजरात टाइटंस की मजबूत पकड़

Gujarat Titans ने IPL में एंट्री के बाद से लगातार दमदार प्रदर्शन किया है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों मजबूत दिखाई दी हैं. शुभमन गिल, साई सुदर्शन और राशिद खान जैसे खिलाड़ियों ने कई बार मैच का रुख बदला है. खासकर बड़े मैचों में गुजरात का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली माना जाता है.

राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी ताकत

Rajasthan Royals की टीम युवा और आक्रामक खिलाड़ियों से भरी हुई है. वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन जैसे बल्लेबाज किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस-नहस करने की क्षमता रखते हैं. वहीं ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज टीम को मजबूती देते हैं. राजस्थान ने कई बार मुश्किल हालात में शानदार जीत दर्ज कर अपनी ताकत साबित की है.

क्वालिफायर 2 में कांटे की टक्कर तय

दोनों टीमों के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए क्वालिफायर 2 मुकाबला बेहद रोमांचक माना जा रहा है. गुजरात का अनुभव और राजस्थान की युवा ताकत इस मैच को और खास बना रही है. फैंस को उम्मीद है कि मुकाबले में बड़े स्कोर, तेज बल्लेबाजी और आखिरी ओवर तक रोमांच देखने को मिलेगा. यही वजह है कि RR vs GT क्वालिफायर 2 IPL 2026 के सबसे चर्चित मुकाबलों में शामिल हो गया है.

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Tags: GT RR IPL recordGT vs RR head to headGujarat Titans vs Rajasthan Royals statsIPL 2026IPL 2026 Qualifier 2
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