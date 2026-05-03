GT vs PBKS Weather Forecast: क्या बारिश बिगाड़ेगी मैच का मजा? जानिए आज अहमदाबाद में कैसा रहेगा मौसम

GT vs PBKS weather Forecast: IPL 2026 का 46वां मुकाबला रविवार, 3 मई को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. गुजरात टाइटन्स और पंजाब किंग्स के बीच यह भिड़ंत शाम 7:30 बजे शुरू होगी. मैच के दौरान पश्चिम भारत की तपती गर्मी का असर साफ दिखेगा, जहाँ सूरज ढलने के बाद भी वातावरण में काफी गर्माहट बनी रहेगी.

मौसम का मिजाज: कब और कैसा रहेगा हाल?

शाम 7:30 बजे से रात 11:00 बजे तक, मैच की शुरुआत में पारा 35°C के आसपास रहेगा, जो खेल खत्म होते-होते 32-33°C तक आ सकता है. नमी करीब 35% से 45% के बीच. बारिश की कोई संभावना नहीं है. हल्की हवा चलेगी, लेकिन गर्मी से बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद कम है.

मैच के दौरान आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, जिसका मतलब है कि दर्शकों को बिना किसी रुकावट के पूरा गेम देखने को मिलेगा. हालांकि, दिन भर की भीषण गर्मी के कारण रात में भी खिलाड़ियों और दर्शकों को उमस और तपिश महसूस होगी.

किन इलाकों में रहेगा असर?

अहमदाबाद के इन प्रमुख हिस्सों में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा रहेगा.

मोटेरा और चांदखेड़ा (स्टेडियम के पास) में सतह की गर्मी की वजह से शाम काफी गर्म रहेगी. साबरमती और आश्रम रोड में मौसम शुष्क रहेगा और हल्की उमस बनी रहेगी. नवरंगपुरा और मध्य अहमदाबाद में हवा कम चलने के कारण गर्मी लगातार बनी रहेगी. सैटेलाइट और पश्चिमी उपनगर में थोड़ी बेहतर हवा मिल सकती है, फिर भी माहौल गर्म ही रहेगा.

मैच और पिच पर मौसम का असर

भले ही मैच शाम को है, लेकिन दोपहर की रुकी हुई गर्मी पहली पारी में खिलाड़ियों की परीक्षा लेगी. शुरुआत में पिच सूखी और सख्त रह सकती है, जिससे तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लग सकता है. जैसे-जैसे रात बढ़ेगी, ओस अपनी भूमिका निभाना शुरू करेगी. दूसरी पारी में ओस की वजह से गेंद गीली और फिसलन भरी हो सकती है, जिससे गेंदबाजों के लिए ग्रिप बनाना मुश्किल होगा. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है, ताकि बाद में ओस का फायदा उठाकर बल्लेबाजी आसान हो जाए.

क्या होगा खास?

नरेन्द्र मोदी स्टेडियम की पिच हमेशा से ही अच्छी उछाल और रफ्तार के लिए जानी जाती है, जो बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका देती है. वहीं, जो गेंदबाज अपनी गति में बदलाव करेंगे और कटर का सही इस्तेमाल करेंगे, वे खेल को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं. क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर यह है कि मैच में बारिश का कोई खतरा नहीं है. मुकाबला पूरा होगा, बस जीत उसी की होगी जो अहमदाबाद की इस गर्मी और दूसरी पारी की ओस के बीच अपनी रणनीति को सही तरह से अंजाम देगा.