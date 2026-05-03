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GT vs PBKS predicted playing XI: प्लेऑफ की रेस हुई तेज, क्या शुभमन गिल की प्लेइंग-11 में होगा कोई बड़ा बदलाव?

GT vs PBKS predicted playing XI: प्लेऑफ की रेस के बीच अहमदाबाद में भिड़ेंगे गुजरात और पंजाब. क्या शुभमन गिल की रणनीति आज टेबल टॉपर को मात दे पाएगी? जानें संभावित प्लेइंग-11 और पिच का हाल.

By: Shivani Singh | Published: May 3, 2026 5:05:19 PM IST

GT vs PBKS predicted playing XI: प्लेऑफ की रेस हुई तेज, क्या शुभमन गिल की प्लेइंग-11 में होगा कोई बड़ा बदलाव?


GT vs PBKS predicted playing XI: आईपीएल 2026 अब अपने उस पड़ाव पर है जहां हर जीत और हार प्लेऑफ के समीकरण बदल सकती है. आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच एक ज़बरदस्त भिड़ंत होने वाली है. यह टूर्नामेंट का 46वां मुकाबला है और दोनों टीमों के लिए इसके मायने अलग-अलग हैं.

पंजाब किंग्स फिलहाल सातवें आसमान पर है. 8 मैचों में से सिर्फ 1 हार के साथ वे पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज हैं. वहीं दूसरी ओर, मेजबान गुजरात टाइटंस के लिए यह मुकाबला किसी ‘मस्ट विन’ गेम से कम नहीं है. 9 मैचों में 5 जीत के साथ वे पांचवें नंबर पर हैं और प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए उन्हें हर हाल में इन दो अंकों की जरूरत है.

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दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-XI

गुजरात टाइटंस (GT): शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, जेसन होल्डर, शाहरुख खान, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, अरशद खान, कगिसो रबाडा, मानव सुथार और मोहम्मद सिराज

पंजाब किंग्स (PBKS): श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, प्रियांश आर्या, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह/सूर्यांश शेडगे, मार्को यानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

आमने-सामने का रिकॉर्ड (Head-to-Head)

इन दोनों टीमों के बीच जब भी मुकाबला हुआ है, टक्कर बराबरी की रही है. अब तक खेले गए 7 मैचों में से 4 बार पंजाब ने बाजी मारी है, जबकि 3 मैचों में गुजरात को जीत मिली है.

पिच और मौसम का मिजाज

अहमदाबाद की पिच हमेशा से ही रोमांचक रही है. यहाँ बल्लेबाजों को रन बनाने का मौका तो मिलेगा ही, लेकिन नई गेंद से तेज गेंदबाजों को भी अच्छी मदद मिलने की उम्मीद है. जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स बीच के ओवरों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

रही बात मौसम की, तो अहमदाबाद के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है. आज बारिश का कोई नामोनिशान नहीं है और आसमान बिल्कुल साफ रहेगा. हालांकि, फ्लड लाइट्स के नीचे उमस थोड़ी बढ़ सकती है, जो खिलाड़ियों की परीक्षा लेगी.

Tags: home-hero-pos-2IPL 2026
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