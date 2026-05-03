GT vs PBKS I Live Streaming: पंजाब की बादशाहत को चुनौती देने उतरेगी गुजरात, जानें कब और कहां देखें लाइव मुकाबला

GT vs PBKS I Live Streaming: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज शाम एक जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है. एक तरफ है पंजाब किंग्स, जिसकी जीत का रथ पिछले मैच में रुक गया है, और दूसरी तरफ है गुजरात टाइटंस, जो लगातार दो जीत के साथ लय में लौट आई है.

मैच का रोमांच

पंजाब किंग्स (PBKS): पंजाब की टीम 8 मैचों में 13 अंकों के साथ फिलहाल पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है. हालांकि, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार ने उनके गेंदबाजी विभाग की कमजोरियों को उजागर कर दिया है. टीम की बल्लेबाजी उनकी असली ताकत है, जहाँ प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह और कूपर कोनोली शानदार फॉर्म में हैं. कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में मिडिल ऑर्डर भी काफी मजबूत है, लेकिन अगर उन्हें अपनी बढ़त बरकरार रखनी है, तो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार करना होगा.

गुजरात टाइटंस (GT): गुजरात की टीम 10 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है. शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर की टॉप-ऑर्डर तिकड़ी पर टीम काफी निर्भर है. पिछले मैच में जेसन होल्डर के ऑलराउंड प्रदर्शन और अनुशासित गेंदबाजी ने टीम को नई जान दी है. गुजरात की कोशिश होगी कि वे इस जीत के सिलसिले को जारी रखकर टॉप-4 में अपनी जगह पक्की करें.

लाइव प्रसारण और मैच की पूरी जानकारी

कब होगा मैच?: IPL 2026 का यह 46वां मुकाबला आज यानी रविवार, 3 मई 2026 को खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा?: मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे होगी, जबकि टॉस 7 बजे होगा.

कहां खेला जाएगा?: यह मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, नरेन्द्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद) में होगा.

टीवी पर कहां देखें?: आप इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकते हैं.

मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

अगर आप ऑनलाइन मैच देखना चाहते हैं, तो JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.