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GT vs PBKS I head to head: किसका पलड़ा भारी और कौन होगा ढेर? यहां देखें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

GT vs PBKS I head to head: अहमदाबाद में आज भिड़ेंगे गुजरात और पंजाब. क्या शुभमन का बल्ला चलेगा या पंजाब की जीत का पंजा भारी पड़ेगा? देखें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड और आंकड़ों की पूरी जंग यहां.

By: Shivani Singh | Published: May 3, 2026 5:58:08 PM IST

GT vs PBKS I head to head: किसका पलड़ा भारी और कौन होगा ढेर? यहां देखें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड


GT vs PBKS I head to head: आईपीएल के इस रोमांचक सीजन में रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है. गुजरात टाइटन्स (GT) अपने घर में पंजाब किंग्स (PBKS) की मेजबानी करेगी. अगर इस सीजन के अब तक के सफर पर नजर डालें, तो पंजाब का पलड़ा थोड़ा भारी दिख रहा है. उन्होंने 8 में से 6 मैच जीतकर शानदार लय पकड़ी है, वहीं गुजरात ने 9 में से 5 मैचों में जीत दर्ज की है.

पुराना हिसाब-किताब

इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है. 2025 के सीजन में पंजाब ने गुजरात को 11 रनों से मात दी थी. वहीं, इसी सीजन में जब ये दोनों टीमें पहले भिड़ी थीं, तब भी बाजी पंजाब के हाथ लगी थी. उस मैच में कूपर कोनोली ने अपने डेब्यू पर ही शानदार अर्धशतक जड़कर पंजाब को 3 विकेट से जीत दिलाई थी.

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हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (Head-to-Head)

आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमें लगभग बराबरी पर हैं, लेकिन पंजाब को मामूली बढ़त हासिल है:

  • कुल मैच: 7
  • गुजरात जीता: 3
  • पंजाब जीता: 4

किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?

बल्लेबाजी में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल का रिकॉर्ड पंजाब के खिलाफ कमाल का रहा है.

बल्लेबाज पारियां रन औसत स्ट्राइक रेट हाईएस्ट स्कोर
शुभमन गिल(GT) 7 368 61.33 158.62 96
साई सुदर्शन(GT) 7 270 45.00 131.70 74
शशांक सिंह (PBKS) 4 117 58.50 188.70 61*
श्रेयस अय्यर (PBKS) 2 115 115.00 216.98 97*
प्रभसिमरन सिंह (PBKS) 5 112 22.40 141.77 37

विकेट चटकाने वाले उस्ताद

गेंदबाजी में कगिसो रबाडा सबसे सफल रहे हैं, जिन्होंने दोनों टीमों के लिए खेलते हुए विकेट चटकाए हैं. वहीं राशिद खान की फिरकी भी हमेशा असरदार साबित हुई है.

गेंदबाज, पारियां विकेट इकॉनमी औसत बेस्ट स्पेल (BBI)
कगिसो रबाडा(PBKS/GT) 7 11 9.74 23.90 4/33
राशिद खान (GT) 7 8 25.12 25.12 3/22
आर. साई किशोर (GT) 2 7 7.87 9.00 4/33
अर्शदीप सिंह (PBKS) 7 5 8.71 45.60 2/36
मोहित शर्मा (GT) 3 5 7.33 17.60 2/18

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