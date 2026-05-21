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GT vs CSK Predicted Playing XI: गुजरात-चेन्नई मुकाबले से पहले जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

GT vs CSK IPL 2026: GT ने इस सीज़न में 13 में से 8 मैच जीते हैं. कप्तान शुभमन गिल और उनकी टीम अब प्लेऑफ़ शुरू होने से पहले टॉप-2 में जगह बनाना चाहती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 21, 2026 4:21:19 PM IST

GT बनाम CSK: संभावित प्लेइंग XI
GT बनाम CSK: संभावित प्लेइंग XI


GT vs CSK  Predicted Playing XI: IPL 2026 के 66वें मैच में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा; CSK अपनी उम्मीदें ज़िंदा रखने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि GT का लक्ष्य टॉप-2 में जगह बनाना है. शुभमन गिल की गुजरात टाइटन्स IPL 2026 में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना करने के लिए तैयार है. CSK को अपनी उम्मीदें ज़िंदा रखने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना होगा.

GT इस समय पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर है. GT ने इस सीज़न में 13 में से 8 मैच जीते हैं. कप्तान शुभमन गिल और उनकी टीम अब प्लेऑफ़ शुरू होने से पहले टॉप-2 में जगह बनाना चाहती है.

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CSK को जीत की ज़रूरत

CSK 13 मैचों में 6 जीत के साथ छठे स्थान पर है. प्लेऑफ़ में पहुंचने की अपनी उम्मीदें ज़िंदा रखने के लिए टीम को यह मैच जीतना ही होगा. उन्हें यह भी उम्मीद करनी होगी कि दूसरे मैचों के नतीजे भी उनके पक्ष में जाएं.

क्या MS धोनी खेलेंगे?

CSK के फ़ैन्स के लिए सबसे बड़ा सवाल MS धोनी को लेकर है. हैदराबाद के ख़िलाफ़ पिछले मैच में वह टीम के साथ थे, लेकिन अभी यह साफ़ नहीं है कि वह गुजरात के ख़िलाफ़ खेलेंगे या नहीं. CSK एक और तेज़ गेंदबाज़ को भी टीम में शामिल कर सकती है, क्योंकि अहमदाबाद की पिच ने इस सीज़न में तेज़ गेंदबाज़ों की काफ़ी मदद की है.

गुजरात टाइटन्स का प्लान

GT ने इस सीज़न की शुरुआत में अपने घरेलू मैदान पर हैदराबाद के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था. हालांकि, अपने पिछले मैच में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. चूंकि वे पहले ही प्लेऑफ़ में जगह बना चुके हैं, इसलिए गुजरात नॉकआउट मैचों से पहले टीम के अलग-अलग कॉम्बिनेशन आज़मा सकती है.

GT बनाम CSK संभावित प्लेइंग XI

CSK संभावित प्लेइंग XI: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, स्पेंसर जॉनसन

प्रभाव सदस्य: मुकेश चौधरी, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, अमन खान, गुरजापनीत सिंह

GT संभावित प्लेइंग XI: साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर, राशिद खान, अरशद खान, कैगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज

प्रभाव सदस्य: प्रसिद्ध कृष्णा, राहुल तेवतिया, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स

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Tags: GT vs CSKGT vs CSK Predicted Playing XIGujarat Titans vs Chennai Super KingsIPL 2026
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