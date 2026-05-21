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GT vs CSK Head to Head: गुजरात-चेन्नई के बीच मुकाबला, जानें किस टीम का पलड़ा भारी?

GT vs CSK IPL 2026: GT की शानदार फॉर्म में चल रही जोड़ी शुभमन गिल और साई सुदर्शन एक बार फिर अहम भूमिका निभाएंगे, जबकि बीच के ओवरों में राशिद खान की भूमिका महत्वपूर्ण होगी.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: May 21, 2026 5:23:28 PM IST

GT बनाम CSK हेड-टू-हेड
GT बनाम CSK हेड-टू-हेड


GT vs CSK Head to Head: टॉप-2 में जगह बनाने के इरादे से, गुजरात टाइटन्स गुरुवार रात IPL 2026 के अपने आखिरी लीग मैच में संघर्ष कर रही चेन्नई सुपर किंग्स की मेज़बानी करेगा. अभी 16 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद GT, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (18) और सनराइज़र्स हैदराबाद (16) के साथ तीन-तरफ़ा मुकाबले में फंसा हुआ है, जहाँ नेट रन रेट निर्णायक साबित हो सकता है.

एक बड़ी जीत उन्हें RCB के बेहतर NRR से भी आगे ले जा सकती है, जबकि RCB के खिलाफ SRH का नतीजा पॉइंट्स टेबल की स्थिति को और तय कर सकता है. इस बीच, SRH से करीबी हार के बाद CSK बाहर होने की कगार पर है और उसे यह मैच जीतने के साथ-साथ दूसरे मैचों के नतीजे भी अपने पक्ष में जाने की ज़रूरत होगी. 

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GT शानदार फॉर्म में

GT की शानदार फॉर्म में चल रही जोड़ी शुभमन गिल और साई सुदर्शन एक बार फिर अहम भूमिका निभाएंगे, जबकि बीच के ओवरों में राशिद खान की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. हालाँकि, CSK की उम्मीदें रुतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन पर टिकी हैं, जबकि कगिसो रबाडा अपने पिछले मैच में तीन विकेट लेने के बाद एक बड़ा खतरा बने हुए हैं.

GT बनाम CSK: IPL में हेड-टू-हेड

खेले गए मैच: 9
GT जीता: 5
CSK जीता: 4

पिच रिपोर्ट

यहाँ की पिच बल्लेबाजों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार नहीं रही है. यहां गेंदबाजों को अपनी मेहनत का फल मिला है. अहमदाबाद में हुए पिछले मैच में SRH की टीम सिर्फ़ 86 रन पर ही ढेर हो गई थी। CSK को इससे सावधान रहना होगा.

GT vs CSK Live Streaming: गुजरात टाइटंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स जानें आज कब और कहां होगा मुकाबला?

Tags: GT vs CSKGT vs CSK head to headGujarat Titans vs Chennai Super KingsIPL 2026
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