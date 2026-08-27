Great Khali Unknown Facts: भारत में सबसे चौड़ा सीना रखने वाले ‘द ग्रेट खली’ के बारे में 10 रोचक बातें, कैसे बने WWE रेसलर

Great Khali Unknown Facts: कभी पंजाब पुलिस में तैनात रहे और ‘द ग्रेट खली’ के नाम से मशहूर रेसलर को देश के साथ-साथ दुनिया के कई अन्य देशों में जाना जाता है. अपने दम से डब्ल्यूडब्ल्यूई में बतौर रेसलर शामिल होने वाले ‘द ग्रेट खली’ का असली नाम दिलीप सिंह राणा है. अपनी अप्रत्याशित लंबाई के चलते चर्चा में रहने वाले दिलीप सिंह राणा रेसलिंग में आने से पहले पंजाब पुलिस में काम करते थे. इस स्टोरी में हम बताएंगे ‘द ग्रेट खली’ के बारे में 10 रोचक बातें.

63 इंच का सीना

56 इंच का सीना कहकर लोग एक दूसरे को ललकारते हैं, लेकिन ‘द ग्रेट खली’ उर्फ दिलीप सिंह राणा का सीना 56 इंची नहीं, बल्कि 63 इंची है. यह भारत में एक रिकॉर्ड है.

7 फीट है लंबाई

अपनी अप्रत्याशित लंबाई के चलते भी वह अलग ही नजर आते हैं. उनकी लंबाई 7 फिट और एक इंच है.

देवी काली नाम पर रखा गया खली

दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली का नाम हिंदू देवी काली के नाम पर पड़ा है, जो आंतरिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं.

157kg है वजन

‘द ग्रेट खली’ उर्फ दिलीप सिंह राणा का वजह लंबाई के अनुपात में ही है. उनका वजन 157 किग्रा है. हालांकि वह एक्सरसाइज के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं.

WWE से ली विदाई

वह देश के इकलौते वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हैं, जो WWE में गए और धमाका किया, जिससे पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी. हालांकि, उन्होंने WWE को अलविदा कह दिया.

कई रेसलर्स को चटाई धूल

दुनिया के तमाम दिग्गज पहलवानों को वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (डब्ल्यूडब्ल्यूई) की रिंग में धूल चटाने वाले भारत के वह सबसे शक्तिशाली पहलवान हैं.

हिमाचल में हुआ जन्म

‘द ग्रेट खली’ दलीप सिंह राणा (द ग्रेट खली) का जन्म 27 अगस्त, 1972 को हिमाचल प्रदेश के धिराना गांव में हुआ.

करते थे जायंट सिंह के नाम से रेसलिंग

दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली नहीं, बल्कि जायंट सिंह नाम से रिंग में उतरते थे. बाद में उन्हें द ग्रेट खली के नाम से जाना गया.

अमेरिका में रहते हैं

‘द ग्रेट खली’ अमेरिका के अटलांटा में अपनी पत्नी हरमिंदर कौर के साथ पिछले कई सालों से एक खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं.

नहीं करते कोई नशा

बेहद सामान्य परिवार से जुड़े खली के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. इसके चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी. वह बचपन से ही मजदूरी करने लगे. शरीर शुरुआत से ही बेहद विशाल था. उनके पास जूते खरीदने तक पैसे नहीं थे. डोपिंग के मामले में खली का रिकॉर्ड बेहद साफ-सुथरा है. उन्होंने कभी तंबाकू तक का इस्तेमाल नहीं किया है.

बिग बॉस में नजर आए द ग्रेट खली

भारत के सबसे लोकप्रिय शो बिग बॉस में भी ‘द ग्रेट खली’ यानी दिलीप सिंह राणा नजर आ चुके हैं. इस शो को सलमान खान होस्ट करते हैं.