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जब टोल प्लाजा वालों से भिड़ गए ग्रेट खली, बीच सड़क पर की हाथापाई, क्या था पूरा मामला

पंजाब के लुधियाना स्थित लाडोवाल टोल प्लाजा पर पूर्व WWE चैंपियन द ग्रेट खली और कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पहचान पत्र मांगने पर खली ने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया. वहीं खली ने दावा किया कि कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, फोटो खिंचवाने का दबाव बनाया और वाहन को रोककर ब्लैकमेल करने की कोशिश की. मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और जांच की मांग उठ रही है.

By: Satyam Sengar | Published: July 27, 2026 5:44:54 PM IST

जब खली ने जड़ा था थप्पड़.
जब खली ने जड़ा था थप्पड़.


पूर्व WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट खली (असली नाम दलीप सिंह राणा) कई बार विवादों में आए हैं. जुलाई 2022 को पंजाब के लुधियाना जिले स्थित लाडोवाल टोल प्लाजा पर उनका टोल कर्मचारियों के साथ विवाद हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद मामले ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. वीडियो में खली और टोल कर्मचारियों के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही थी. खली ने उन्हें थप्पड़ भी मारा था
टोल प्लाजा कर्मचारियों का आरोप था कि जब खली का वाहन टोल बूथ पर पहुंचा तो उनसे पहचान पत्र या अन्य वैध दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया. कर्मचारियों के मुताबिक, इस बात पर खली नाराज हो गए और उन्होंने एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया. कर्मचारियों का कहना है कि वे केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और निर्धारित नियमों का पालन कर रहे थे. उनका दावा है कि पहचान सत्यापित करने की सामान्य प्रोसेस के दौरान ही विवाद बढ़ गया.

खली ने लगाए गंभीर आरोप
दूसरी ओर, द ग्रेट खली ने कर्मचारियों के सभी आरोपों को खारिज किया है. उनका कहना है कि टोल प्लाजा के कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और लगातार उनके साथ फोटो खिंचवाने की जिद करते रहे. खली के अनुसार, कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया और कहा कि पहले फोटो खिंचवाएं, तभी वाहन को जाने दिया जाएगा. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फोटो से इनकार करने पर कर्मचारियों ने उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की.

हिमाचल प्रदेश में जन्में हैं दलीप
‘द ग्रेट खली’ के नाम से दुनियाभर में पहचान बनाने वाले दलीप सिंह राणा का जन्म हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के घिरईना गांव में हुआ था. साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर WWE में भारत का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन किया। पेशेवर रेसलिंग में कदम रखने से पहले वह पंजाब पुलिस में नौकरी कर चुके हैं.

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Tags: the great khali
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