नई दिल्ली. साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट कप्तान ग्रीम स्मिथ को एक बड़ी जिम्मदारी मिलने जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीम स्मिथ क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के (CSA) निदेशक बनेंगे इस बात की घोषण सीएसए के अध्यक्ष क्रिस नेनजानी ने की है. क्रिस नेनजानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने दिन में स्मिथ से बात की थी और मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमने ग्रीम स्मिथ को मना लिया है.

यदि स्मिथ नई भूमिका को स्वीकार करने की संभावना रखते हैं तो 26 दिसंबर को सेंचुरियन में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली चार टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले चयन पैनल और कोचिंग स्टाफ को रखने के लिए लगभग दो सप्ताह का समय होगा.

इस बीच बोर्ड ने प्रशासक जैक फॉल को कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शनिवार को एक अराजक सप्ताह के बाद नियुक्त किया. जिसमें उन्होंने सीईओ थाबांग मोरो को शासन की चिंताओं पर निलंबित कर दिया था, बोर्ड के तीन सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था और मुख्य स्पोंसर स्टैंडर्ड बैंक को खो दिया था, जो अपने अनुबंध को अप्रैल 2020 में समाप्त नहीं करेगा.

Former Proteas captain, Graeme Smith is in final talks with CSA on cementing his role as Director of Cricket. #CSAMediaBriefing pic.twitter.com/n7vq69Mkkf

नानजानी ने पुष्टि की कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व सीईओ डेव रिचर्डसन इस पद के लिए पहली पसंद थे, लेकिन वह अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए सहायक भूमिका निभाएंगे. साउथ अफ्रीका की टीम इंग्लैंड के खिलाफ अपने घरेलू मैदानों पर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज, तीन-तीन मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेलेगी.

CSA President, Chris Nenzani said the CSA members council last night gave the board the mandate to fix the relationship between CSA and SACA. #CSAMediaBriefing pic.twitter.com/fcjX682aXC

