Video: ग्लेन फिलिप्स ने फिर किया करिश्मा, एक हाथ से पकड़ा ‘नो-लुक’ कैच, फैंस बोले- ये खिलाड़ी नहीं एलियन…

Glenn Phillips Catch Video: न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स एक बार फिर अपनी करिश्माई फील्डिंग को लेकर सुर्खियों में हैं. ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) ने कैरेबियन प्रीमियर लीग (CLP) में ऐसा कैच लपका है, जिसे देखकर फैंस ही नहीं खिलाड़ियों के भी होश उड़ गए. CPL 2026 में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स बनाम गुयाना अमेजन वॉरियर्स के मैच में फिलिप्स ने बाउंड्री के पास एक हाथ से अद्भुत कैच लपका, जिसे देख बल्लेबाज सुनील नरेन भी हैरान रह गए. फिलिप्स के इस कैच का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो देखकर फैंस को अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा है.

ग्लेन फिलिप्स का करिश्माई कैच

कीवी ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने CPL 2026 के 22वें मैच में यह करिश्माई कैच लपका. दरअसल, गुयाना के तेज गेंदबाज ड्वेन प्रिटोरियस की गेंद पर ट्रिनबागो के ओपनर सुनील नरेन (Sunil Narine) ने हुक शॉट लगाया, जो सीधे मिड विकेट की ओर छक्के के लिए जा रही थी. ग्लेन फिलिप्स डीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे थे. फिलिप्स ने तुरंत अपनी दाईं ओर दौड़ लगाई. उन्होंने बाउंड्री के करीब जाकर शानदार बैलेंस के साथ सही समय पर अपना हाथ उठाया और फिर चमत्कार हो गया.

दरअसल, गेंद किसी चुंबक की तरह फिलिप्स के हाथों में जाकर समा गई. फिलिप्स ने छक्के के लिए जा रही गेंद को लपककर सुनील नरेन को पवेलियन भेज दिया. इस अविश्वसनीय कैच के लिए ग्लेन फिलिप्स की इंटरनेट पर जमकर तारीफ हो रही है.

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मैच का क्या हाल?

इस मुकाबले की बात करें, तो गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने 9 रन (DLS मेथड) से जीत दर्ज की. बारिश से बाधित इस मुकाबले में गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 5 विकेट खोकर 185 रन बनाए. गुयाना की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सिर्फ 43 गेंदों पर 111 रनों की नाबाद पारी खेली. उनके अलावा रोमारियो शेपर्ड ने सिर्फ 7 गेंदों पर 27 रन बनाए. बारिश से प्रभावित इस मैच में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स को 182 रनों का टारगेट मिला. इसके जवाब में उतरी ट्रिनबागो की टीम टारगेट का पीछा करते हुए 172 रन ही बना सकी. इसके चलते गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने 9 रन से मैच अपने नाम कर लिया.