Video: बहादुरी या पागलपन! आर्चर के सामने चश्मा लगाकर बैटिंग करने आए ग्लेन फिलिप्स, घातक बाउंसर से यूं बचाई जान

ENG vs NZ 2nd Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (ENG vs NZ) के बीच द ओवर में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच के पहले दिन (17 जून) को मजेदार नजारा देखने को मिला. दरअसल, पहले दिन के आखिरी सेशन में इंग्लिश तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर घातक गेंदबाजी कर रहे थे. इस दौरान न्यूजीलैंड के धाकड़ ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स ने डटकर जोफ्रा आर्चर की आग उगलती गेंदों का सामना किया. दिलचस्प बात यह है कि ग्लेन फिलिप्स ढलती दोपहर की धूप में सनग्लासेस (चश्मा) लगाकर मैदान पर उतरे थे.

कीवी ऑलराउंडर ने चश्मा पहने हुए जोफ्रा आर्चर की खतरनाक बाउंसरों का सामना किया, जिसे देख हर क्रिकेट फैंस हैरान रह गया. यह देख जोफ्रा आर्चर भी थोड़े नाराज हो गए, जिसके बाद उन्होंने फिलिप्स को खतरनाक बाउंसर डाली. नीचे देखें वीडियो…

आर्चर के बाउंसर से जमीन पर गिरे फिलिप्स

पहले दिन के आखिरी सेशन में कीवी बल्लेबाजों को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ने जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) की आग उगलती गेंदबाजों का सामना करना पड़ा. कीवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स दीवार बनकर अपनी टीम के लिए खड़े रहे. इसी दौरान जब ग्लेन फिलिप्स 40 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो जोफ्रा आर्चर ने उन्हें एक तीखी बाउंसर डाली. यह गेंद फिलिप्स के सिर के ऊपर से बहुत तेजी से निकली, जिससे बचने के लिए ग्लेन फिलिप्स नीचे झुके और अपना संतुलन खोकर पिच पर गिर गए.

Some bravery this from Glenn Phillips, batting with shades on while facing Jofra Archer… I want to be like him when I’m grown up! pic.twitter.com/YaqF7YPrBD — Khanyiso Tshwaku (@kaymorizm) June 17, 2026

गिरने के बाद ग्लेन फिलिप्स ने अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए ‘थम्ब्स अप’ का इशारा किया. फिलिप्स का यह अंदाज फैंस देख ड्रेसिंग रूम में मौजूद कीवी खिलाड़ी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. फैंस भी फिलिप्स के इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

कैसा रहा पहले दिन का खेल?

मैच की बात करें, तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान टॉम लैथम और डेवोन कॉन्वे पारी की शुरुआत करने उतरे. टॉम लैथम ने 27 रन बनाए, जबकि कॉन्वे 9 रना बनाकर आउट हो गए. इसके बाद हेनरी निकल्स और रचिन रविंद्र ने पारी को संभाला. हेनरी निकल्स ने 24 रन और रचिन रविंद्र ने 33 रनों की पारी खेली.

उनके अलावा डेरिल मिलेच ने 44 रन बनाए, जबकि टॉम ब्लंडन 51 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए. फिलहाल ग्लेन फिलिप्स और काइल जेमीसन क्रीज पर मौजूद हैं. ग्लेन फिलिप्स 49 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि काइल जेमीसन ने 6 रन बनाए हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 291 रन बना लिए हैं.