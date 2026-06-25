ENG vs NZ: न्यूजीलैंड को डबल झटका! आखिरी टेस्ट से OUT हुए 2 स्टार खिलाड़ी, नंबर-1 टेस्ट बॉलर भी शामिल

ENG vs NZ 3rd Test: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है. सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले से न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स और तेज गेंदबाज मैट हेनरी बाहर हो गए हैं. तीसरे टेस्ट में टॉस से कुछ समय पहले ही इसकी जानकारी मिली. ग्लेन फिलिप्स और मैट हेनरी की गैरमौजूदगी न्यूजीलैंड के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकती है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी मैच विनर हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के जीत में फिलिप्स और हेनरी की अहम भूमिका रही थी. मैट हेनरी ने उस मैच में अकेले 11 विकेट लेकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे. वहीं, ग्लेन फिलिप्स ने शानदार शतक लगाया था. हालांकि अब ये दोनों खिलाड़ी तीसरे टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं.

फिलिप्स-हेनरी को क्या हुआ?

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में 25 जून यानी गुरुवार से शुरू हो गया है. टॉस से पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की ओर से एक बयान जारी किया गया. इसमें बोर्ड ने बताया कि मैट हेनरी पिंडली में चोट के कारण तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. हेनरी को ओवल में हुए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान हेनरी को दर्द महसूस हुआ था और स्कैन के बाद बाईं पिंडली में चोट की इंजरी का पता चला. बोर्ड के अनुसार, हेनरी की चोट को ठीक होने में 2-4 हफ्ते का समय लगेगा.

A team update ahead of the toss at Trent Bridge today.#ENGvNZ pic.twitter.com/plNaLL012f — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 25, 2026

वहीं, ग्लेन फिलिप्स साइड स्ट्रेन की वजह से बाहर हुए हैं. उन्होंने दूसरे टेस्ट मैच के दौरान साइड में दर्द की शिकायत की थी. फिलहाल उनकी जांच के बाद पता चल पाएगा कि उन्हें फिट होने में कितना समय लगेगा.

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कहां खेला जा रहा तीसरा टेस्ट?

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो गया है. यह मैच नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में जीतने वाली टीम सीरीज पर अपना कब्जा जमा लेगी. फिलहाल यह सीरीज 1-1 है. इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 115 रनों से हराया था. इसके बाद दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने पलटवार करते हुए इंग्लैंड को 253 रनों से शिकस्त दी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन तीसरे टेस्ट में कौन बाजी मारेगा.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

इंग्लैंड: बेन डकेट, एमिलियो गे, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, शोएब बशीर.

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), मिचेल सैंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, बेन सियर्स, विलियम ओ’रूर्के.