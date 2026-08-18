ऑस्ट्रेलिया का खूंखार ऑलराउंडर दूसरी बार बना पिता, वाइफ ने बेटी को दिया जन्म, देखें तस्वीर

Glenn Maxwell Baby Girl: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल दूसरी बार पिता बन गए हैं. उनके घर नन्ही परा का आगमन हुआ है. मैक्सवेल की वाइफ विनी रमन ने बेटी को जन्म दिया है. कपल ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी. पोस्ट के कैप्शन में कपल ने लिखा, ‘हमारी सपनों की बेटी आ गई है, माइया मैक्सवेल’. ग्लेन मैक्सवेल का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. उनके साथी क्रिकेटर और खिलाड़ी पोस्ट पर कमेंट कर उन्हें बधाई दे रहे हैं. बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल का एक बेटी भी है, जिसका नाम लोगन मैवरिक मैक्सवेल है. उसका जन्म 11 सितंबर, 2023 को हुआ था.

मैक्सवेल ने भारतीय मूल की लड़की से की शादी

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैक्सवेल ने भारतीय मूल की विनी रमन से शादी रचाई है. विनी रमन का मूल रूप से तमिलनाडु से ताल्लुक है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं. पेशे से वह एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं. हिंदू परिवार से होने के नाते विनी ने मैक्सवेल के साथ ईसाई और हिंदू दोनों धर्मों के रीति-रिवाजों से शादी रचाई है. वे दोनों मार्च 2022 में शादी के बंधन में बंधे थे.

कैसे शुरू हुई लव स्टोरी?

ग्लेन मैक्सवेल और विनी रमन की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है. उन दोनों की पहली मुलाकात दिसंबर 2013 में बिग बैश लीग की टीम ‘मेलबर्न स्टार्स’ के एक इवेंट के दौरान हुई थी. मैक्सवेल को विनी रमन पहली मुलाकात में ही पसंद आ गई हैं. इसके बाद वे दोनों पहले दोस्त बने, जिसके बाद उनका रिश्ता आगे बढ़ा. हालांकि मैक्सवेल को पहली डेट पर विनी को ले जाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा. उन दोनों ने साल 2017 से एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया और फिर 2019 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया. इसके बाद फरवरी 2020 में उन दोनों ने सगाई कर ली. फिर मार्च 2022 में विनी रमन और ग्लेन मैक्सवेल ने शादी कर ली.

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ग्लेन मैक्सवेल का करियर

ग्लेन मैक्सवेल इन दिनों क्रिकेट के मैदान से दूर चल रहे हैं. फिलहाल वे अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं. करियर की बात करें, तो मैक्सवेल ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के लिए 149 मैच खेले हैं, जिसमें 3,990 रन बनाने के साथ ही 77 विकेट लिए हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में मैक्सवेल के नाम 2,897 रन और 51 विकेट दर्ज हैं.