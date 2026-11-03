Glenn Maxwell Retirement: ग्लेन मैक्सवेल ने लिया संन्यास, 38 की उम्र में क्रिकेट को कहा अलविदा, कैसा रहा करियर?

Glenn Maxwell Retirement: ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. इसके साथ ही ग्लेन मैक्सवेल ने अपने 14 साल के शानदार करियर का अंत कर दिया. क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने 38 साल की उम्र में इंटरनेशनल करियर को अलविदा कहा दिया है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए सालों से शानदार प्रदर्शन किया. बैटिंग से लेकर बॉलिंग और फील्डिंग में ग्लेन मैक्सवेल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है. उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक व्हाइट बॉल ऑलराउंडर्स में गिना जाता है. जानें कैसा रहा ग्लेन मैक्सवेल का करियर…

कैसा रहा ग्लेन मैक्सवेल का करियर?

38 साल के ग्लेन मैक्सवेल का जन्म 14 अक्टूबर 1988 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था. उन्होंने साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था. इसके बाद कुछ ही समय में वह ऑस्ट्रेलिया के लिए आक्रामक बल्लेबाज बनकर उभरे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 149 वनडे मैच खेले, जिसमें 136 पारियों में 33.81 की औसत से 3,990 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 4 शतक और 23 अर्धशतक आए.

वनडे में ग्लेन मैक्सवेल का स्ट्राइक रेट 126.71 का रहा, जो इस फॉर्मेट के हिसाब से काफी बेहतर है. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में ग्लेन मैक्सवेल ने 130 मैच खेले. इसमें उन्होंने 118 पारियों में 154.42 के स्ट्राइक रेट से 2,897 रन बनाए. इसमें उन्होंने 5 शतक और 12 अर्धशतक लगाए. वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज हैं

गेंद से भी मचाया धमाल

ग्लेन मैक्सवेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ बल्ले से नहीं, बल्कि गेंद से भी खूब धमाल मचाया. उन्होंने वनडे में कुल 77 विकेट हासिल किए, जबकि टी20 इंटरनेशनल में 51 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में भी उनके नाम 8 विकेट दर्ज हैं.

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ऑस्ट्रेलिया के लिए जीते 3 वर्ल्ड कप

ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 3 वर्ल्ड कप जीते, जिसमें 2 वनडे विश्व कप और 1 टी20 वर्ल्ड कप शामिल है. उन्होंने साल 2015 और 2023 में वनडे विश्व कप जीते थे. इसके अलावा साल 2021 में भी ग्लेन मैक्सवेल ने टी20 वर्ल्ड कप भी जीता. साल 2023 के वनडे विश्व कप में ग्लेन मैक्सवेल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था. उन्होंने 201 रनों की नाबाद पारी खेली थी. यह विश्व कप इतिहास के सबसे बेहतरीन पारियों में से एक है.