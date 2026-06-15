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FIFA World Cup: जर्मनी ने रचा इतिहास, विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाली टीम बनी, देखें टॉप-5 की लिस्ट

FIFA World Cup 2026: जर्मनी ने फीफा विश्व कप 2026 में अपने पहले ही मैच में इतिहास रच दिया है. जर्मनी फीफा विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई है. देखिए टॉप-5 की लिस्ट में और कौन-कौन सी टीम है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 15, 2026 1:44:02 PM IST

जर्मनी ने फीफा विश्व कप में बनाया महारिकॉर्ड.
जर्मनी ने फीफा विश्व कप में बनाया महारिकॉर्ड.


FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप 2026 में में जर्मनी ने कुराकाओ (Curacao) को हराकर इतिहास रच दिया है. जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया. इसी के साथ जर्मनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जर्मनी की टीम फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल दागने वाली टीम बन गई है. जर्मनी ने यह कारनामा करते हुए ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है. जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ फीफा विश्व कप 2026 (FIFA World Cup 2026) के मुकाबले में 7वां गोल करते ही यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. फीफा विश्व कप में जर्मनी ने अभी तक कुर 239 गोल किए हैं. इस मामले में ब्राजील दूसरे नंबर पर हैं. 5 बार की चैंपियन टीम ब्राजील ने फीफा विश्व में अभी तक कुल 238 गोल किए हैं. देखें टॉप-5 की लिस्ट…

विश्व कप में किस टीम ने दागे सबसे ज्यादा गोल?

फीफा विश्व कप में जर्मनी सबसे ज्यादा गोल दागने वाली टीम बन गई है. वहीं, ब्राजील इस मामले में दूसरे स्थान पर खिसक गया है. इसके अलावा तीसरे नंबर पर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना है, जिनके नाम फीफा विश्व कप में कुल 152 गोल दर्ज हैं. फिर फ्रांस आता है, जिसके नाम कुल 136 गोल हैं, जबकि इटली 128 गोल के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है.

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  • 239- जर्मनी
  • 238- ब्राजील
  • 152- अर्जेंटीना
  • 136- फ्रांस
  • 128- इटली

कैसा रहा जर्मनी-कुराकाओ का मैच?

जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ अपने पहले मैच में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा. जर्मनी ने पहले छह मिनट में ही पहला गोल दाग दिया. इसके बाद कुराकाओ ने जल्द ही 1 गोल दागकर स्कोर बराबरी कर ली. इसके बाद जर्मनी की ओर से लगातार एक के बाद एक गोल दागे गए. निको श्लोटरबेक ने कॉर्नर किक पर बेहतरीन हेडर मारते हुए जर्मनी को 2-1 से बढ़त दिलाई. इसके बाद पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में काई हैवर्ट्ज ने मिली पेनल्टी का फायदा उठाते हुए जर्मनी को 3-1 से आगे कर दिया. फिर दूसरे हाफ में जर्मनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक गोल किए. इसके दम पर जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया.

कुराकाओ ने रचा इतिहास

कुराकाओ ने जर्मनी के खिलाफ अपने पहले मैच के साथ ही इतिहास रच दिया है. दरअसल, कुराकाओ फीफा विश्व कप में गोल करने वाला सबसे कम जनसंख्या वाला देश बन गया है. बता दें कि कुराकाओ की आबादी सिर्फ 158,000 है. कुराकाओ फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाला सबसे कम जनसंख्या वाला देश है.

Tags: FIFA World Cup 2026
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