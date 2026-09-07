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George Bailey: ऑस्ट्रेलिया का वो खिलाड़ी, जो डेब्यू मैच में ही बना कप्तान, दादा-परदादा भी रहे थे क्रिकेटर

George Bailey: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जॉर्ज बेली आज 44 साल के हो गए हैं. उनका जन्म 7 सितंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य में हुआ था. जॉर्ज ने MBA की पढ़ाई की और आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में जगह बनाई.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 7, 2026 11:33:35 AM IST

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जॉर्ज बेली.
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर जॉर्ज बेली.


George Bailey Birthday: विश्व क्रिकेट में सिर्फ कुछ ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें डेब्यू मैच में ही टीम की कमान मिल गई. इन खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज जॉर्ज बेली (George Bailey) का नाम भी शामिल है. उन्होंने साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ डेब्यू किया था. उस मुकाबले में जॉर्ज बेली ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी थी. उनका इंटरनेशनल करियर सिर्फ 5 साल का रहा, जिसमें उन्होंने कुल 125 मुकाबले खेले. 7 सितंबर, 1982 को जन्मे जॉर्ज बेली आज (7 सितंबर, 2026) 44 साल के हो गए हैं. ऐसे में आज हम आपको जॉर्ज बेली के क्रिकेट करियर के बारे में बताने जा रहे हैं.

कौन हैं जॉर्ज बेली?

पूर्व बल्लेबाज जॉर्ज बेली क्रिकेट घराने से आते हैं. उनके जॉर्ज परदादा जॉर्ज होबार्ट बेली 15 फर्स्ट क्लास मैचों में ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया राज्य के लिए खेल चुके हैं. वहीं, जॉर्ज के दादा कीथ बेली भी तस्मानिया के लिए 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. इसके बाद जॉर्ज बेली ने भी तस्मानिया के लिए घरेलू मैच खेले, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी अपनी जगह बनाई. MBA की पढ़ाई करने वाले जॉर्ज बेली ने साल 2010 में ही ऑस्ट्रेलियाई टीम में जगह बना ली थी, लेकिन डेब्यू करने में 2 साल लग गए. उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच भारत के खिलाफ फरवरी, 2012 में खेला था.

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ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया था 135 साल का इतिहास

साल 2012 में जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जॉर्ज बेली को कप्तान बनाया, तो 135 साल पुराना इतिहास भी दोहराया. दरअसल, जॉर्ज बेली ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें डेब्यू मैच में ही कप्तानी करने का मौका मिला था. उनसे पहले साल 1877 में डेव ग्रेगरी ने बिना किसी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया की कमान संभाली थी.

टेस्ट में कैसे की एंट्री?

टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करने के बाद वनडे और टेस्ट टीम में भी एंट्री की. उन्होंने साल 2012 में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया. इसके बाद साल बेली को अगले साल एशेज सीरीज के लिए टेस्ट टीम में एंट्री मिली. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2013-14 के एशेज सीरीज में 5 मैच खेले, जिसके बाद उन्हें फिर दोबारा मौका नहीं मिला.

ये भी पढ़ें: 8 साल का सूखा खत्म! सैंडपेपर विवाद के अफ्रीका में टेस्ट सीरीज खेलेगी ऑस्ट्रेलिया, टीम का किया एलान

जॉर्ज बेली का करियर

जॉर्ज बेली ने अपने करियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 183 रन बनाए. इसके अलावा वनडे में बेली ने 90 मैचों में 3 शतक की मदद से 3,044 रन बनाए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उनके बल्ले से 30 मैचों में 473 रन आए. उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच सितंबर 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला. इसके बाद क्रिकेट से संन्यास ले लिया. फिलहाल वे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी में चीफ सिलेक्टर के तौर पर भी काम कर रहे हैं.

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