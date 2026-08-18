Home > खेल > 85 साल का बूढ़ा क्रिकेटर, आज भी रवींद्र जडेजा का फैन, बोला- उसकी शानदार फील्डिंग ही…

85 साल का बूढ़ा क्रिकेटर, आज भी रवींद्र जडेजा का फैन, बोला- उसकी शानदार फील्डिंग ही…

जेफ्री बॉयकॉट ने रवींद्र जडेजा को अपना पसंदीदा मौजूदा क्रिकेटर बताया है. आइए जानते हैं उन्होंने क्यों जड्डू को अपना फेवरेट क्रिकेटर बताया.

By: Satyam Sengar | Published: August 18, 2026 4:30:00 PM IST

रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास.
रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास.


Ravindra Jadeja: इंग्लैंड ने क्रिकेट जगत में कई शानदार खिलाड़ी दिए हैं. इनमें जो रूट, बेन स्टोक्स, जोस बटलर, हैरी ब्रूक और जोफ्रा आर्चर जैसे बड़े नाम शामिल हैं. हालांकि, इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जेफ्री बॉयकॉट ने इन खिलाड़ियों के बजाय भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को अपना पसंदीदा मौजूदा क्रिकेटर बताया है. बॉयकॉट ने जडेजा की यह तारीफ उनके टेस्ट क्रिकेट में 4,000 रन और 350 विकेट पूरे करने के बाद की.

जडेजा टेस्ट क्रिकेट के सबसे शानदार ऑलराउंडरों में से एक हैं. वह गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में टीम के लिए अहम योगदान देते हैं. उनके प्रदर्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह मैच के किसी भी सेशन में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं. जडेजा ने अपनी बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी कई महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं. इसके अलावा उनकी शानदार फील्डिंग उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है.

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जडेजा की बॉयकॉट ने पहले भी की है तारीफ
यह पहली बार नहीं है जब 85 साल के जेफ्री बॉयकॉट ने रवींद्र जडेजा की तारीफ की है. भारत के 2025 के इंग्लैंड दौरे के दौरान भी उन्होंने जडेजा की खूब प्रशंसा की थी. बॉयकॉट ने कहा था कि उन्हें जडेजा पसंद हैं क्योंकि वह हमेशा खेल में शामिल रहते हैं. उन्होंने जडेजा की बाएं हाथ की स्पिन, शानदार फील्डिंग और बल्लेबाजी क्षमता की तारीफ की थी. बॉयकॉट ने यह भी माना था कि जडेजा टेस्ट के साथ-साथ टी20 क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं.

350 टेस्ट विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय
रवींद्र जडेजा अब टेस्ट क्रिकेट में 350 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. इस सूची में सबसे ऊपर अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 619 विकेट लिए हैं. उनके बाद रविचंद्रन अश्विन के 537, कपिल देव के 434 और हरभजन सिंह के 417 विकेट हैं. जडेजा ने 4,000 टेस्ट रन और 350 विकेट का डबल पूरा करके भी खास उपलब्धि हासिल की है. उनकी यह उपलब्धि उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल ऑलराउंडरों में शामिल करती है.

Tags: ravindra jadeja
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