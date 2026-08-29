इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का बड़ा दावा, बोले- हैरी ब्रूक में सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा बनने की खूबी…

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान सर गैरीफ्री बॉयकॉट ने स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक को लेकर बड़ा बयान दिया है. बॉयकॉट का मानना है कि ब्रूक के अंदर इतनी शानदार प्रतिभा है कि वह सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे महान बल्लेबाजों की बराबरी करने की क्षमता रखते हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें टेस्ट क्रिकेट में अपने सोचने और एकाग्रता के तरीके में सुधार करना होगा.

बॉयकॉट ने बताया कि पिछले साल ब्रूक के चाचा उनसे मिले थे और बल्लेबाज के बारे में उनकी राय पूछी थी. इसके बाद उन्होंने बॉयकॉट से ब्रूक से बात करने और उनकी मदद करने का आग्रह किया. बॉयकॉट ने कहा कि वह खुद ब्रूक के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि युवा बल्लेबाज शायद उनकी सलाह लेने में रुचि न दिखाए. इसलिए उन्होंने अपना फोन नंबर दे दिया, लेकिन इसके बाद ब्रूक की ओर से उन्हें कभी फोन नहीं आया.

टैलेंट के बावजूद पूरी क्षमता नहीं दिखा पाए ब्रूक

बॉयकॉट ने कहा कि उन्होंने लंबे समय में किसी खिलाड़ी में ब्रूक जैसी प्रतिभा नहीं देखी है. उन्होंने ब्रूक की टाइमिंग, शॉट खेलने की क्षमता, लंबाई और शानदार रीच की तारीफ की. हालांकि, उनका मानना है कि ब्रूक की सोच और एकाग्रता उनके खेल को नुकसान पहुंचा रही है. दुनिया के नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज होने के बावजूद ब्रूक पिछले एक साल से टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं लगा सके हैं.

आक्रामक अंदाज बदलने की जरूरत

पाकिस्तान के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में ब्रूक ने 91 रन बनाए थे, लेकिन लॉर्ड्स में खेले जा रहे अगले टेस्ट में वह सिर्फ 15 रन बना सके. बॉयकॉट का कहना है कि ब्रूक टेस्ट क्रिकेट में भी वनडे जैसा आक्रामक खेल दिखाते हैं और कई बार पहली ही गेंद से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं. इससे वह मिड-ऑफ और मिड-ऑन जैसे स्थानों पर कैच देकर आउट हो सकते हैं. बॉयकॉट के मुताबिक, अगर ब्रूक धैर्य और बेहतर सोच के साथ खेलें तो वह सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जैसे महान बल्लेबाजों के स्तर तक पहुंच सकते हैं.