गंभीर-अगरकर के टैलेंट पर भरोसा नहीं? सुनील गावस्कर ने कर दी बड़ी डिमांड, क्या मान जाएगा BCCI

Sunil Gavaskar on Gambhir-Agarkar: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से पूर्व खिलाड़ियों के अनुभव का बेहतर इस्तेमाल करने की अपील की है. गावस्कर का मानना है कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (सीएसी) की भूमिका को बड़ा किया जाना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि यह कमिटी सिर्फ कोच और सेलेक्टर्स की नियुक्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. हालांकि, ऐसा कहकर उन्होंने अगरकर, गौतम गंभीर के टैलेंट पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

गावस्कर के अनुसार, सीएसी को भारतीय क्रिकेट से जुड़े कई अहम मामलों पर भी अपनी राय देने का अधिकार मिलना चाहिए. इसमें घरेलू और इंटरनेशनल मुकाबलों का शेड्यूल , क्रिकेट कैलेंडर और खेल से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हो सकते हैं. उनका मानना है कि भारत के कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों के पास इतना अनुभव है, जिसका फायदा BCCI को मिल सकता है.

सचिन, द्रविड़ समेत कई दिग्गजों के नाम सुझाए

सुनील गावस्कर ने एक बड़ी और मजबूत सलाहकार कमिटी के लिए कई दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों के नाम भी सुझाए. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग शामिल हैं. गावस्कर का मानना है कि अगर इतने अनुभवी खिलाड़ी एक साथ भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर काम करें, तो इससे BCCI को अहम फैसले लेने में काफी मदद मिल सकती है और टीम इंडिया को ज्यादा फायदा मिल सकता है.

महिला क्रिकेट के लिए भी अलग कमिटी का सुझाव

गावस्कर ने कहा कि ऐसी कमिटीभारतीय टीम के हेड कोच, कप्तान और नेशनल क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के प्रमुख के साथ भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत कर सकती है. इससे भारतीय क्रिकेट के लिए बेहतर योजना और लंबे समय की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी. उन्होंने महिला क्रिकेट के लिए भी एक अलग सलाहकार कमिटी बनाने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि सिर्फ इस तरह की कमिटी के बारे में सोचकर ही उन्हें “रोंगटे खड़े” हो जाते हैं. हालांकि, उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या BCCI भविष्य में कभी इस तरह के प्रस्ताव को वास्तव में लागू करेगा या फिर यह सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा.