Yashaswi Jaiswal Century: ‘डैडी शतक लगाते रहो…’, सुनील गावस्कर की यशस्वी जायसवाल को अनोखी सलाह
Home > खेल > Yashaswi Jaiswal Century: ‘डैडी शतक लगाते रहो…’, सुनील गावस्कर की यशस्वी जायसवाल को अनोखी सलाह

Yashaswi Jaiswal Century: ‘डैडी शतक लगाते रहो…’, सुनील गावस्कर की यशस्वी जायसवाल को अनोखी सलाह

Sunil Gavaskar: वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के 175 रनों की पारी खेलने पर दिग्गज सुनील गावस्कर ने उन्हें ख़ास अंदाज़ में लगातार शतक बनाने के लिए प्रेरित किया.

By: Sharim Ansari | Published: October 12, 2025 10:59:41 AM IST

Sunil Gavaskar advices Yashaswi Jaiswal
Sunil Gavaskar advices Yashaswi Jaiswal

Ind vs WI Second test: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने 258 गेंदों पर 175 रनों की शानदार पारी खेलकर एक बार फिर अपने टैलेंट का परिचय दिया. 23 वर्षीय बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने दोहरा शतक जड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल के साथ हुई एक अनहोनी के कारण उनकी पारी का अंत समय से पहले ही हो गया. समय से पहले आउट होने के बावजूद, जायसवाल की पारी में 22 चौके शामिल थे और यह उनके उच्च स्तर पर बढ़ती निरंतरता और परिपक्वता का प्रमाण था.

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद, जायसवाल ने होस्ट से बातचीत की, जहां भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान सुनील गावस्कर उन्हें सलाह देने से खुद को नहीं रोक पाए.

यह भी पढ़ें: नामीबिया ने किया क्रिकेट का सबसे बड़ा उलट-फेर, जानें आखिरी 6 गेंदों में क्या-क्या हुआ

गावस्कर की खास अंदाज़ में सलाह

कमेंटेटर हर्षा भोगले ने युवा बल्लेबाज़ की तारीफ़ करते हुए कहा कि शाबाश. आपकी बल्लेबाजी का भरपूर आनंद लिया. अंत कैसा रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपकी बल्लेबाजी देखना बहुत पसंद है. गावस्कर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं. शाबाश, इसे जारी रखो. शतक बनाते रहो. डैडी शतक, लेकिन क्योंकि मैं दादा हूं, इसलिए कहूंगा कि दादा शतक बनाते रहो, जिससे जायसवाल कुछ पल के लिए हक्के-बक्के रह गए.

यह पारी जायसवाल के टेस्ट करियर में पांचवीं बार थी जब उन्होंने 150 रन का आंकड़ा पार किया, जिससे वह ग्रीम स्मिथ के साथ 24 साल की उम्र से पहले ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए. अगर वह अपने स्कोर को दोहरे शतक में बदल देते, तो यह टेस्ट मैचों में उनका तीसरा दोहरा शतक होता, इससे पहले उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में दो दोहरे शतक लगाए थे.

अपने संयम, शॉट खेलने की क्षमता और लंबी पारी खेलने की बढ़ती क्षमता के साथ, जायसवाल भारत के सबसे होनहार युवा बल्लेबाजों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को तेज़ी से मजबूत कर रहे हैं, और न केवल प्रशंसकों से, बल्कि गावस्कर जैसे दिग्गजों से भी प्रशंसा अर्जित कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Women’s World Cup 2025: आज भारतीय टीम की अग्नि परीक्षा, होने वाला है टूर्नामेंट का सबसे मुश्किल मुकाबला

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और...

October 13, 2025

बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं

October 12, 2025

कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो...

October 12, 2025

गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये...

October 12, 2025

आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद?...

October 12, 2025

रोजाना चेहरे पर लगाएं ये चमत्कारी मीठी चीज, फायदे सुन...

October 12, 2025
Yashaswi Jaiswal Century: ‘डैडी शतक लगाते रहो…’, सुनील गावस्कर की यशस्वी जायसवाल को अनोखी सलाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Yashaswi Jaiswal Century: ‘डैडी शतक लगाते रहो…’, सुनील गावस्कर की यशस्वी जायसवाल को अनोखी सलाह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Yashaswi Jaiswal Century: ‘डैडी शतक लगाते रहो…’, सुनील गावस्कर की यशस्वी जायसवाल को अनोखी सलाह
Yashaswi Jaiswal Century: ‘डैडी शतक लगाते रहो…’, सुनील गावस्कर की यशस्वी जायसवाल को अनोखी सलाह
Yashaswi Jaiswal Century: ‘डैडी शतक लगाते रहो…’, सुनील गावस्कर की यशस्वी जायसवाल को अनोखी सलाह
Yashaswi Jaiswal Century: ‘डैडी शतक लगाते रहो…’, सुनील गावस्कर की यशस्वी जायसवाल को अनोखी सलाह