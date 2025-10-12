Yashaswi Jaiswal Century: ‘डैडी शतक लगाते रहो…’, सुनील गावस्कर की यशस्वी जायसवाल को अनोखी सलाह

Ind vs WI Second test: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने 258 गेंदों पर 175 रनों की शानदार पारी खेलकर एक बार फिर अपने टैलेंट का परिचय दिया. 23 वर्षीय बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने दोहरा शतक जड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल के साथ हुई एक अनहोनी के कारण उनकी पारी का अंत समय से पहले ही हो गया. समय से पहले आउट होने के बावजूद, जायसवाल की पारी में 22 चौके शामिल थे और यह उनके उच्च स्तर पर बढ़ती निरंतरता और परिपक्वता का प्रमाण था.

दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद, जायसवाल ने होस्ट से बातचीत की, जहां भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान सुनील गावस्कर उन्हें सलाह देने से खुद को नहीं रोक पाए.

गावस्कर की खास अंदाज़ में सलाह

कमेंटेटर हर्षा भोगले ने युवा बल्लेबाज़ की तारीफ़ करते हुए कहा कि शाबाश. आपकी बल्लेबाजी का भरपूर आनंद लिया. अंत कैसा रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपकी बल्लेबाजी देखना बहुत पसंद है. गावस्कर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं. शाबाश, इसे जारी रखो. शतक बनाते रहो. डैडी शतक, लेकिन क्योंकि मैं दादा हूं, इसलिए कहूंगा कि दादा शतक बनाते रहो, जिससे जायसवाल कुछ पल के लिए हक्के-बक्के रह गए.

यह पारी जायसवाल के टेस्ट करियर में पांचवीं बार थी जब उन्होंने 150 रन का आंकड़ा पार किया, जिससे वह ग्रीम स्मिथ के साथ 24 साल की उम्र से पहले ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए. अगर वह अपने स्कोर को दोहरे शतक में बदल देते, तो यह टेस्ट मैचों में उनका तीसरा दोहरा शतक होता, इससे पहले उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में दो दोहरे शतक लगाए थे.

अपने संयम, शॉट खेलने की क्षमता और लंबी पारी खेलने की बढ़ती क्षमता के साथ, जायसवाल भारत के सबसे होनहार युवा बल्लेबाजों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को तेज़ी से मजबूत कर रहे हैं, और न केवल प्रशंसकों से, बल्कि गावस्कर जैसे दिग्गजों से भी प्रशंसा अर्जित कर रहे हैं.

