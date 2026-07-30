Explainer: कोचिंग के वो 3 डिपार्टमेंट, जहां गौतम गंभीर हुए फेल! फिर वीवीएस लक्ष्मण कैसे निकले आगे

VVS Laxman vs Gautam Gambhir: जब भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को उसी के घर में टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया, तो सबसे ज्यादा चर्चा वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) की हुई. बीसीसीआई ने वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम के साथ टेंपरेरी हेड कोच के तौर पर भेजा था. वीवीएस लक्ष्मण के आते ही टीम इंडिया की पूरी सूरत ही बदल गई. जो भारतीय टीम हेड कोच गौतम गंभीर के अंडर में पिछले 7 मैचों में जीत का खाता भी नहीं खोल पाई थी.

उस टीम ने वीवीएस लक्ष्मण के आते ही अगले 3 मैचों में लगातार जीत दर्ज हासिल की. ऐसे में फैंस के बीच चर्चा होने लगी कि आखिर वीवीएस लक्ष्मण ने ऐसा क्या किया, जो गौतम गंभीर पिछले मुकाबलों में नहीं कर पाए.

वीवीएस लक्ष्मण ने कैसे बदली टीम इंडिया की सूरत?

गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बयान देते हैं, जो खेल से ज्यादा चर्चा में रहते हैं. उनके बयानों को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर विवाद होते रहते हैं. वहीं, दूसरी ओर वीवीएस लक्ष्मण प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तीखा बयान नहीं देते. वह खुलकर खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं और हर सवाल का सीधा जवाब देते हैं. इससे टीम में पॉजिटिविटी बनी रहती है. जिम्बाब्वे दौरे पर इसका टीम के खिलाड़ियों पर साफ असर दिखाई दिया. कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम के अन्य खिलाड़ियों ने हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण की जमकर तारीफ की. वीवीएस लक्ष्मण ने ड्रेसिंग रूम में ऐसा माहौल बनाया, जहां पर खिलाड़ी अपने कोच के साथ सहज दिखाई दिए.

युवा खिलाड़ियों से जुड़ाव

वीवीएस लक्ष्मण का युवा खिलाड़ियों से काफी जुड़ाव रहा है. वह पिछले कई सालों से युवा क्रिकेटर्स के साथ काम करते आ रहे हैं. इससे उन्हें खिलाड़ियों की सोच और जरूरत को समझने में आसानी होती है. दरअसल, वीवीएस लक्ष्मण बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड भी हैं, जहां पर उन्होंने इंडिया ए और अंडर-19 के खिलाड़ियों के साथ काम किया है. उन्होंने शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों को काफी कुछ सिखाया है. ऐसे में जब वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के साथ जुड़े, तो खिलाड़ी आसानी से उनके साथ कनेक्ट हो गए और नए माहौल में ढल गए.

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वीवीएस लक्ष्मण के रणनीतिक फैसले

इंग्लैंड दौरे पर गौतम गंभीर ने टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में कई बदलाव किए. इससे टीम की रणनीतियों पर सवाल खड़े हुए. गंभीर की टीम मैनेजमेंट ने इंग्लैंड में पहले मैच में संजू सैमसन को मौका दिया. इसके बाद अगले तीन मैचों में वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल कर लिया. फिर आखिरी मैच में संजू सैमसन की वापसी हो गई.

वहीं, वीवीएस लक्ष्मण ने ऐसे रणनीतिक बदलाव किए, जिससे टीम के कॉम्बिनेशन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा. उन्होंने प्लेइंग-11 में बदलाव किए, लेकिन ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया. उन्होंने खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर मौके दिए.

कौन बेहतर कोच?

जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया ने भले ही 3-0 से टी20 सीरीज जीती है, लेकिन उससे यह नहीं कहा जा सकता है कि वीवीएस लक्ष्मण कोच के तौर पर गौतम गंभीर से ज्यादा बेहतर हैं. हालांकि उन्होंने यह साबित किया कि टीम में सकारात्मक माहौल और खिलाड़ियों को आत्मविश्वास बनाए रखना कितना ज्यादा जरूरी है.