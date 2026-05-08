भारतीय टीम में होगी नए मेंबर की एंट्री, गौतम गंभीर IPL परफॉर्मेंस से खुश, जल्द होगा बदलाव

बहुतुले का करियर

बहुतुले ने 188 फर्स्ट क्लास मैचों में 630 विकेट लिए, जिसमें 27 बार पांच विकेट हॉल शामिल रहे. गेंदबाजी के साथ-साथ उन्होंने बल्लेबाजी में भी अहम योगदान दिया और 6176 रन बनाए. उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नौ शतक और 26 अर्धशतक दर्ज हैं. लिस्ट ए क्रिकेट में भी उन्होंने 197 विकेट लेने के अलावा 1367 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल रहे. अगर बहुतुले टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ से जुड़ते हैं, तो यह उनका पहला कार्यकाल नहीं होगा. इससे पहले वह राहुल द्रविड़ के कोचिंग कार्यकाल में श्रीलंका दौरे और 2023 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं.

राजस्थान के साथ भी काम किया

इसके अलावा वह बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से भी जुड़े रहे हैं. पंजाब किंग्स से पहले उन्होंने राजस्थान के साथ भी काम किया था. बहुतुले ने 2014 में केरल टीम को कोचिंग दी थी और बाद में बंगाल टीम के साथ भी जुड़े. आईपीएल 2026 के बाद भारतीय टीम 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेलेगी. इसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी, जबकि टी20 टीम जून के अंत में दो मैचों की सीरीज के लिए आयरलैंड दौरे पर जाएगी.