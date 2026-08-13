रोहित-द्रविड़ जैसा बनो भाई… गौतम गंभीर को मिली वॉर्निंग, दिग्गज ने लगाई डांट, यादव से जुड़ा मामला

Gautam Gambhir Gets Warning: पिछले कुछ समय से कुलदीप यादव को टीम इंडिया से काफी इग्नोर किया जा रहा है. भले ही उन्हें श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिला है लेकिन उन्हें वॉर्म अप मैच में दूसरी पारी में गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था. गौतम गंभीर के इस रवैये से पूर्व क्रिकेटर मुरली कार्तिक खुश नहीं हैं. कुलदीप को आने वाले समय में ज्यादा तवज्जो की जाए. इसके लिए उन्होंने गौतम गंभीर से खास अपील की है. मुरली कार्तिक का मानना है कि कुलदीप एक मैच विनर गेंदबाज हैं और उन्हें लगातार मौके मिलने चाहिए.

राहुल द्रविड़ के कोचिंग में नवंबर 2021 से जून 2024 तक कुलदीप ने तीनों फॉर्मेट में 60 मैच खेले थे. वहीं, गौतम गंभीर के कार्यकाल में वह अब तक 38 मैचों में नजर आए हैं. हाल के समय में कुलदीप को टीम में लगातार मौके नहीं मिल रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में भी भारत ने चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरना पसंद किया और कुलदीप को बाहर रखा. आइए जानते हैं मुरली ने और क्या कहा?

कुलदीप को लगातार मौके मिलने चाहिए

मुरली कार्तिक ने कहा, “कुलदीप बल्ले से बिल्कुल खराब नहीं है. मैंने उन्हें नाइटवॉचमैन के रूप में लंबे समय तक क्रीज पर टिकते हुए देखा है. शायद उनके पास जडेजा जैसी हिंटिग स्ट्रेटजी नहीं हैं. लेकिन हमें उन्हें उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए. वह मैच विनर हैं, जिन्होंने अलग-अलग देशों में विकेट लिए हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह संभाला जाए. वह चोटों से भी जूझ चुके हैं. इसलिए उन्हें टीम में अपनी जगह को लेकर भरोसा चाहिए.”

रोहित-राहुल की तरह ट्रीट करो

कार्तिक ने आगे कहा, “सबसे अहम बात यह है कि उन्हें अच्छी तरह संभालने की जरूरत है. वह अपने चोट से उबर चुके हैं, उन्हें हाल ही में ग्रोइन की समस्या हुई थी. लेकिन जब भी उसके खेलने की बात होती है, वह टीम में नजर नहीं आता. कुलदीप के लिए कंसिस्टेंसी बेहद जरूरी है. एक स्पिनर के तौर पर जब आपको पता होता है कि टीम में आपकी जगह पक्की है, तो आप बिल्कुल अलग तरीके से तैयारी और प्रदर्शन करते हैं. रोहित और राहुल ने जिस तरह कुलदीप को संभाला था, वह तरीका अलग था और शायद यही गंभीर को भी यही करना होगा.”