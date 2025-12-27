Home > क्रिकेट > बज गई गौतम गंभीर के खतरे की घंटी, छिन सकती है टेस्ट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी; क्या लक्ष्मण को मिलेगी कमान?

बज गई गौतम गंभीर के खतरे की घंटी, छिन सकती है टेस्ट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी; क्या लक्ष्मण को मिलेगी कमान?

VVS Laxman: टेस्ट क्रिकेट में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद बीसीसीआई से जुड़े एक व्यक्ति ने लक्ष्मण से रेड बॉल क्रिकेट की कोचिंग के लिए संपर्क किया था. लेकिन लक्ष्मण ने इंकार कर दिया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: December 27, 2025 9:54:45 PM IST

VVS Laxman
VVS Laxman


Indian Test Team: वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में हेड कोच की जिम्मेदारी गौतम गंभीर के कंधो पर है. लेकिन पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में भारत को वाइट वॉश का सामना करना पड़ा और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज में वाइट वॉश का सामना करना पड़ा. और आपको बताते चलें कि ये दोनों टेस्ट सीरीज भारतीय सरजमीं पर हुई थी. इसके अलावा, गंभीर की कोचिंग में ही भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा. कुल मिलाकर देखा जाए तो गंभीर की कोचिंग में भारतीय टेस्ट टीम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है.

गौतम गंभीर का भारत के व्हाइट बॉल कोच के तौर पर रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है, उन्होंने दोनों फॉर्मेट में एक-एक ICC और ACC ट्रॉफी जीती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद बुरा रहा है.

भारत ने टेस्ट में किया खराब प्रदर्शन (India performed poorly in the Test match)

SENA देशों के खिलाफ 10 टेस्ट हार के साथ टेस्ट क्रिकेट के मामले में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है. सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि पिछले महीने घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत की बुरी हार के ठीक बाद क्रिकेट बोर्ड (BCCI) में किसी अहम व्यक्ति ने एक बार फिर VVS लक्ष्मण से अनौपचारिक रूप से संपर्क किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उन्हें रेड बॉल टीम को कोचिंग देने में दिलचस्पी है या नहीं? हालांकि, पता चला है कि दिग्गज टेस्ट बल्लेबाज बेंगलुरु में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में ‘हेड ऑफ़ क्रिकेट’ बनकर खुश हैं.

कब तक है गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट? (How long is Gambhir’s contract for?)

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौतम गंभीर का BCCI के साथ कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप के अंत तक है, इस बात की पूरी संभावना है कि भारत के T20 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन के आधार पर इस पर फिर से विचार किया जा सकता है, जो पांच हफ़्ते में शुरू होने वाला है. ऐसा समझा जाता है कि BCCI के गलियारों में अभी भी इस बात पर बहस जारी है कि क्या गंभीर 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के बाकी नौ टेस्ट मैचों के लिए रेड बॉल टीम के प्रमुख बने रहने के लिए सही व्यक्ति हैं.

भारत का टेस्ट क्रिकेट में कैसा रहा है प्रदर्शन? (How has India performed in Test cricket?)

इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ करने के बाद भारत के पास अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की दो विदेशी सीरीज और अक्टूबर में न्यूज़ीलैंड का दौरा है, इससे पहले जनवरी-फरवरी 2027 में ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ होगी. BCCI के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर PTI को बताया कि गंभीर को भारतीय क्रिकेट के पावर कॉरिडोर में मज़बूत समर्थन प्राप्त है और ज़ाहिर है, अगर भारत T20 वर्ल्ड कप जीतता है या कम से कम फाइनल में पहुंचता है तो वह बिना किसी रुकावट के अपना काम जारी रखेंगे.

हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गंभीर टेस्ट में भी बने रहते हैं. सूत्र ने आगे कहा कि उनका फायदा यह है कि रेड बॉल फॉर्मेट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं हैं, क्योंकि VVS लक्ष्मण सीनियर टेस्ट टीम को कोचिंग देने में इंटरेस्टेड नहीं हैं.

