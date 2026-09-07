Gambhir vs Yuvraj: कोच साहब या सिक्सर किंग? रीयल लाइफ में कौन कितना अमीर, कमाई में किसका पलड़ा भारी

Gautam Gambhir vs Yuvraj Singh Net worth: युवराज सिंह और गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट के ऐसे दो दिग्गज हैं, जिन्होंने देश को कई यादगार मैचों में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. युवराज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और एक ओवर में छह छक्के लगाने के लिए दुनियाभर में मशहूर हुए, जबकि गंभीर ने बड़े मुकाबलों में शानदार पारियां खेलकर अपनी अलग पहचान बनाई. दोनों खिलाड़ी 2007 टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे. क्रिकेट से संन्यास के बाद भी दोनों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि दोनों में सबसे ज्यादा अमीर कौन है.

ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक युवराज सिंह की कुल नेट वर्थ करीब 291 करोड़ रुपये के आसपास है. युवराज की कमाई इंटरनेशनल क्रिकेट से पेंशन, आईपीएल, ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट से होती है. हाल में खबर यह भी आई है कि युवराज 2027 के आईपीएल के लिए वह दिल्ली कैपिटल्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं. इसके अलावा उन्होंने यूवीकैन वेंचर्स के जरिए कई स्टार्टअप में इनवेस्ट भी किया है. उनके पास चंडीगढ़, मुंबई और गोवा में लग्जरी प्रॉपर्टीज भी हैं.

गौतम गंभीर की कमाई और नेटवर्थ

गौतम गंभीर की नेटवर्थ 265 करोड़ के आसपास है. उन्होंने ने अपने क्रिकेट करियर, आईपीएल, ब्रांड एंडोर्समेंट, कमेंट्री और इनवेस्ट के जरिए बड़ी नेट वर्थ बनाई है. कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनका जुड़ाव भी उनकी कमाई में अहम रहा. खिलाड़ी के तौर पर सफल करियर के बाद उन्होंने टीम के मेंटर की भूमिका भी निभाई.भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच के रूप में उन्हें बीसीसीआई से करीब 12 करोड़ रुपये सालाना मिलने की रिपोर्ट है. इसके अलावा उन्हें दौरे से जुड़े भत्ते भी मिलते हैं. यह उनकी कमाई का जरिया है.

गंभीर की लग्जरी गाड़ियां

गौतम गंभीर के पास दिल्ली के राजिंदर नगर में एक घर है, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपये बताई जाती है. इसके अलावा नोएडा और मलकापुर में भी उनके प्लॉट होने की जानकारी सामने आती रही है. लग्जरी कारों की बात करें तो उनके कलेक्शन में बीएमडब्ल्यू 530डी और ऑडी क्यू5 जैसे गाड़ियां शामिल हैं. हालांकि, नेटवर्थ में युवराज सिंह करीब 26 करोड़ रुपये आगे हैं. ऐसे में युवराज उनसे कमाई के मामले में आगे हैं. हालांकि, नेटवर्थ की जानकारी रिपोर्ट्स के अनुसार है.