विराट कोहली को कप्तान बनाना चाहते थे गौतम गंभीर, लेकिन अजीत अगरकर नहीं माने, क्या था पूरा मामला?

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 3-1 से सीरीज हारने के बाद भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी को लेकर कई चर्चाएं हुई थीं. अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर चाहते थे कि विराट कोहली एक बार फिर टेस्ट टीम की कप्तानी संभालें. रिपोर्ट के अनुसार, गंभीर ने इस बारे में विराट से बात भी की थी. हालांकि, उसी समय मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर विराट कोहली से उनके टेस्ट करियर के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे थे. इससे साफ था कि चयन समिति भविष्य की टीम तैयार करने की योजना पर काम कर रही थी.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान तत्कालीन टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद सामने आए थे. बताया गया कि रोहित को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के फैसले से खुशी नहीं थी. मामला इतना बढ़ गया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को बीच में आकर स्थिति संभालनी पड़ी. बाद में आखिरी टेस्ट में रोहित नहीं खेले. हालांकि, रोहित ने कहा था कि टीम से बाहर बैठने का फैसला उनका अपना था.

रोहित और विराट ने लिया टेस्ट क्रिकेट से संन्यास

ऑस्ट्रेलिया दौरे के कुछ महीने बाद ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित को संकेत मिल गया था कि वह आगे टेस्ट टीम की पहली पसंद के कप्तान नहीं रहेंगे. वहीं विराट का संन्यास कई क्रिकेट प्रशंसकों के लिए हैरान करने वाला फैसला था, हालांकि उनकी हालिया बल्लेबाजी को लेकर सवाल लगातार उठ रहे थे. दोनों दिग्गजों के संन्यास के साथ भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक नए दौर की शुरुआत हुई.

शुभमन गिल को मिली कप्तानी, अब वनडे पर दोनों की नजर

रोहित और विराट के टेस्ट से हटने के बाद शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई. उनकी कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड दौरे पर 2-2 से सीरीज ड्रॉ कराकर शानदार शुरुआत की. अब विराट कोहली और रोहित शर्मा पूरी तरह वनडे क्रिकेट पर ध्यान देंगे. दोनों की नजर 2027 वनडे विश्व कप खेलने पर है. ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ 14 जुलाई से शुरू होने वाली वनडे सीरीज समेत हर मुकाबले में उनके प्रदर्शन पर सभी की नजर रहेगी.