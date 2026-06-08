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Video: गौतम गंभीर को क्या हुआ? ड्रेसिंग रूम में दवाई लेते दिखे हेड कोच, वीडियो ने बढ़ाई फैंस की चिंता

Gautam Gambhir Viral Video: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का ड्रेसिंग रूम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. यह वीडियो भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच के दौरान का है, जिसमें गंभीर को कोई दवा लेते देखा जा सकता है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 8, 2026 7:00:11 PM IST

ड्रेसिंग रूम में दवाई लेते दिखे हेड कोच गौतम गंभीर.
ड्रेसिंग रूम में दवाई लेते दिखे हेड कोच गौतम गंभीर.


Gautam Gambhir Viral Video: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर खूब सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर गंभीर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ड्रेसिंग रूम में दवाई लेते दिखाई दे रहे हैं.  वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कोई होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं. वह एक छोटी से डिब्बी से उसके ढक्कन में दवा निकालते हैं, जिसके बाद खा लेते हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट मैच के दौरान है.

अब कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है. फैंस को शक है कि क्या गौतम गंभीर कोई बीमारी है, जिसकी वह दवाई ले रहे हैं. हालांकि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.

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वायरल वीडियो पर फैंस के मजेदार रिएक्शन

गौतम गंभीर के इस वायरल वीडियो एक यूजर ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में उन्हें ड्रग डीलर बताया. इसके बाद इस वीडियो पर फैंस की ओर मजेदार रिएक्शन आना शुरू हो गए. वीडियो के नीचे कमेंट करके कई लोगों ने बताया कि गौतम गंभीर होम्योपैथिक की दवा ले रहे हैं. एक शख्स ने तो लिखा, ‘अबे वह चूरन खा रहा है.’ इसके अलावा अन्य यूजर्स ने अलग-अलग रिएक्शन दिए. हालांकि आपको बता दें कि वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि गौतम गंभीर होम्योपैथिक की दवाई ले रहे हैं, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वह किस चीज की दवा है.

ये भी पढ़ें: IND vs AFG ODI: टेस्ट के बाद वनडे की बारी, अफगानिस्तान से कहां होगी पहली भिड़ंत, देखिए शेड्यूल

गंभीर ने कब संभाला कोच का पद?

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की जीत के बाद राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने हेड कोच की जिम्मेदारी छोड़ दी. इसके बाद गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया. गौतम गंभीर ने 9 जुलाई 2024 से हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली. उनके कार्यकाल में अभी तक भारत ने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती है. इसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 शामिल है. इसके अलावा भारत ने एशिया कप 2025 का भी खिताब हासिल किया.

गंभीर का क्रिकेट करियर

गौतम गंभीर भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार हैं. गंभीर ने भारत के लिए सभी फॉर्मेट में कुल 242 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 10,324 रन आए हैं. इसमें 20 शतक और 63 अर्धशतक भी शामिल हैं.

Tags: Gautam Gambhirviral video
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