Gautam Gambhir Dressing Room: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले के दौरान टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की एक तस्वीर सामने आई, जो खूब वायरल हो रही है. इस तस्वीर में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में सपोर्ट स्टाफ से सिर का मसाज करवाते दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. क्रिकेट फैंस की ओर से अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. कुछ फैंस इस तस्वीर को इंटरनेशनल क्रिकेट के बिजी शेड्यूल और हेड कोच की जिम्मेदारियों से जुड़े दबाव से जोड़ रहे हैं. वहीं, कुछ लोग इस पर मीम्स बना रहे हैं. गौतम गंभीर जुलाई 2024 से टीम इंडिया के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह विश्व कप 2027 तक चलने वाला है.

कोच को कम मिलता है आराम

गौतम गंभीर पिछले 2 साल से भारतीय टीम के हेड कोच के तौर पर काम कर रहे हैं. वह पहले भी इस पद से जुड़े मानसिक दबाव को लेकर खुलकर बात कर चुके हैं. गंभीर का कहना है कि इस भूमिका में आराम करने के लिए बहुत कम समय मिलता है. क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम का संचालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण है. इस समय भी गौतम गंभीर न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, जहां पर भारतीय टीम ऑल फॉर्मेट सीरीज खेल रही है. भारतीय टीम का यह दौरा 22 अक्टूबर से शुरू हुआ था. भारत ने पहले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली. इसके बाद 5 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली. इन दोनों ही सीरीज में भारत ने जीत हासिल की. अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है.

Gautam Gambhir needed a head massage after watching Duffy bowl. https://t.co/QoapsnPAv2 — Silly Point (@FarziCricketer) November 21, 2026

पहले टेस्ट मैच का क्या हाल?

भारतीय टीम ने वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में मजबूत पकड़ बना ली है. इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 368 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 486 रन बना लिए हैं. फिलहाल भारतीय टीम के पास 118 रनों की लीड है. अब मैच के चौथे दिन भारतीय टीम तेजी से रन बनाकर न्यूजीलैंड पर बड़ी लीड लेना चाहेगी.

भारतीय टीम की दमदार बल्लेबाजी

भारतीय टीम ने पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी की है. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 85 रनों की पारी खेली, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 80 रन बनाए. वहीं, केएल राहुल ने 136 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 98 रन बनाए. वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने नाबाद 55 रन बनाए. इसके दम पर भारत ने 4 विकेट खोकर 486 रन बनाकर लीड ले ली है.