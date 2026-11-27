Gautam Gambhir Coaching Test Record: हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया का प्रदर्शन अक्सर चर्चा का विषय बना रहता है. खासकर टेस्ट क्रिकेट में गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. भले ही गंभीर की कोचिंग में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब हासिल किया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भारत के हाथों निराशा ही लगी है. भारत ICC की टेस्ट टीम रैंकिंग में भी चौथे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि एक समय टेस्ट में भारत नंबर-1 पर हुआ करती थी. भारतीय टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के शुरुआती दो साइकिल में फाइनल में भी पहुंची थी, लेकिन गंभीर की कोचिंग में भारत पिछली बार WTC फाइनल में जगह नहीं बना पाई.

इतना ही नहीं, मौजूदा WTC साइकिल में भी भारतीय टीम फाइनल की रेस से लगभग बाहर होने वाली है. ऐसे में रेड बॉल क्रिकेट में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की कोचिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. कुछ लोगों का तो कहना है कि गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट में भारत के कोच बनने के लायक ही नहीं हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि गंभीर की कोचिंग में भारत का टेस्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है…

गंभीर के अंडर टेस्ट में भारत का रिकॉर्ड?

हेड कोच गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर भारतीय टीम का टेस्ट रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है. भारत ने गौतम गंभीर के अंडर अभी तक कुल 23 टेस्ट खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया को सिर्फ 9 जीत मिली है. वहीं, 10 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 4 मैच ड्रॉ रहे हैं. अगर सिर्फ SENA टीमों के खिलाफ रिकॉर्ड की बात करें, तो भारत ने गंभीर के अंडर अभी तक कुल 16 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम को सिर्फ 3 जीत मिल पाई है. वहीं, 10 टेस्ट में भारत को हार मिली है, जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं. ओवरऑल देखें, तो गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम की जीत का प्रतिशत महज 39.13 फीसदी रहा है.

गंभीर से काफी आगे रवि शास्त्री-राहुल द्रविड़

गंभीर के मुकाबले रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम का टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा रहा है. रवि शास्त्री की कोचिंग में भारत ने 43 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 25 जीत और 15 हार मिली है. उनके अंडर भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 58.14 फीसदी है. वहीं, राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम का जीत प्रतिशत 58.11 फीसदी है. भारत ने द्रविड़ के अंडर कुल 24 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें भारतीय टीम को 14 जीत और 7 हार मिली है.

भारत WTC फाइनल की रेस से बाहर

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम का टेस्ट में बुरा दौर चल रहा है. भारतीय टीम WTC 2025-27 फाइनल की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है. फिलहाल भारतीय टीम WTC प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है. भारत ने मौजूदा WTC साइकिल में 12 मैच खेले हैं, जिसमें भारतीय टीम को सिर्फ 5 जीत मिली है, जबकि 4 हार मिली है और 3 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. अब भारत के पास सिर्फ 6 टेस्ट बाकी हैं, जिसमें से सभी मुकाबलों में भारतीय टीम के लिए जीत जरूरी है. अगर भारत सभी टेस्ट नहीं जीत पाता है, तो WTC फाइनल में पहुंच पाएगा.