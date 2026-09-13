Home > खेल > गौतम गंभीर की ‘जिद’ टीम इंडिया को कर रही बर्बाद? पूर्व दिग्गज ने खोली पूरी पोल, कोच की रणनीति पर सवाल

गौतम गंभीर की ‘जिद’ टीम इंडिया को कर रही बर्बाद? पूर्व दिग्गज ने खोली पूरी पोल, कोच की रणनीति पर सवाल

S Badrinath on Gautam Gambhir: भारत-अफगानिस्तान के बीच रविवार से 3 मैच की टी20 सीरीज शुरू हो रही है, जो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेली जाएगी. इस सीरीज से पहले पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने हेड कोच गंभीर की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े किए हैं. बद्रीनाथ का कहना है कि गंभीर ऑलराउंडर्स बनाने की जिद में टीम इंडिया का नुकसान कर रहे हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 13, 2026 6:31:00 AM IST

गौतम गंभीर की कौन सी 'जिद' टीम इंडिया को कर रही बर्बाद?
गौतम गंभीर की कौन सी 'जिद' टीम इंडिया को कर रही बर्बाद?


S Badrinath on Gautam Gambhir: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से 3 मैचों की टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में अफगानिस्तान टीम इंडिया की मेजबानी करेगा, जबकि भारतीय टीम अपने ही घर में मेहमान टीम के तौर पर खेलेगी. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम इस सीरीज में अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज के शुरू होने से पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठाए हैं. बद्रीनाथ ने गंभीर के लगातार ऑलराउंडर्स को तवज्जो देने को लेकर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि हेड कोच के ऑलराउंडर्स को बरकरार रखने की वजह से फिटनेस की समस्या होने के बाद भी उनका सिलेक्शन किया जा रहा है.

ऑलराउंडर के सिलेक्शन पर सवाल

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पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस बद्रीनाथ का कहना है कि गंभीर की इस रणनीति के तहत अभी तक टीम इंडिया को कोई हार्दिक पांड्या की कमी पूरी करने वाले कोई ऑलराउंडर नहीं मिला है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान सीरीज के लिए चुने गए स्क्वाड में हर्षित राणा, वाशिंग्टन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी हैं. शुरुआत में ये तीनों ही खिलाड़ी सब्जेक्ट टू फिटनेस के आधार पर चुने गए थे.

हर्षित राणा सीरीज से पहले फिट नहीं हो पाए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और सुंदर ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया. बद्रीनाथ ने कहा कि ये तीनों ही ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं. इसमें सुंदर और नीतीश रेड्डी तो ऑलराउंडर हैं, लेकिन गंभीर हर्षित राणा को ऑलराउंडर बनाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर ऑलराउंडर क्रिकेटर बनाने पर अड़े हुए लगते हैं. इसी वजह से इन तीनों खिलाड़ियों को चोटिल होने के बाद भी लगातार सिलेक्ट किया जा रहा है.

हर्षित राणा सीरीज से बाहर

बता दें कि हर्षित राणा, वाशिंग्टन सुंदर और नीतीश रेड्डी को सब्जेक्ट टू फिटनेस के आधार पर टीम में शामिल किया गया था. वाशिंग्टन सुंदर और नीतीश रेड्डी सीरीज शुरू होने से पहले फिट हो गए, लेकिन हर्षित राणा फिटनेस टेस्ट के दौरान दोबारा चोटिल हो गए.

भारत-अफगानिस्तान सीरीज का शेड्यूल

भारत और अफगानिस्तान के बीच शुरू हो रही टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला 15 सितंबर को होगा, जबकि तीसरा मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा. ये सभी मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

Tags: Gautam Gambhir
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