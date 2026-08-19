Home > खेल > गंभीर की टीम इंडिया का सामने 3 बड़ी दीवारें, एक भी नहीं टूटी, तो WTC फाइनल का सपना रह जाएगा अधूरा!

गंभीर की टीम इंडिया का सामने 3 बड़ी दीवारें, एक भी नहीं टूटी, तो WTC फाइनल का सपना रह जाएगा अधूरा!

Team India New WTC Equation: गॉल टेस्ट में जीत के बाद भी भारतीय टीम के लिए WTC फाइनल की राह काफी मुश्किल नजर आ रही है. अगर भारत को WTC फाइनल खेलना है, तो 3 बड़ी बाधाओं को पार करना होगा. जानें गंभीर की टीम इंडिया की राह में कौन सी बड़ी समस्याए हैं?

By: Ankush Upadhayay | Published: August 19, 2026 4:13:57 PM IST

WTC फाइनल की राह में गौतम गंभीर की टीम इंडिया के सामने 3 बड़े चैलेंज.
WTC फाइनल की राह में गौतम गंभीर की टीम इंडिया के सामने 3 बड़े चैलेंज.


Team India WTC Final Big Challenges: शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है. इस जीत से भारतीय टीम को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि भारतीय टीम WTC फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ गई हैं. हालांकि अभी भी हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के सामने 3 बड़ी समस्याएं हैं, जिसे जल्द दूर करना होगा. अगर इन बाधाओं को खत्म नहीं किया गया, तो टीम इंडिया के लिए WTC फाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी.

दरअसल, भारतीय टीम को अभी मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में 9 मुकाबले खेलने हैं. इसमें से एक मैच श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में होने वाला है, जिसमें भारतीय टीम के जीतने की ज्यादा संभावना है. इसके बाद आगे की राह चुनौतियों से भरी होने वाली है.

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न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज

भारतीय टीम इस साल नवंबर में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां पर भारत को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. यह दौरा भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होने वाला है. न्यूजीलैंड में टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. भारत ने आखिरी बार साल 2020 में न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज खेली थी. इस सीरीज में भारतीय टीम को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था.

अगर भारत को WTC फाइनल की रेस में बने रहना है, तो न्यूजीलैंड में कम से कम 1 मैच जीतकर आना होगा. दरअसल, श्रीलंका सीरीज के बाद भारत को 7 मैच खेलने हैं, जिसमें कम से कम 5 जीत चाहिए. अगर भारत को न्यूजीलैंड में 0-2 से हार मिलती है, तो अगले 5 मैचों में लगातार जीत हासिल करनी होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा.

घर पर ऑस्ट्रेलिया की चुनौती

भारतीय टीम अगले साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर 5 टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेलेगी. इस सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होने वाला है. पिछले कुछ सालों में भारत का घरेलू मैदान पर शर्मनाक रिकॉर्ड है. भारत को साल 2025-26 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से बुरी हार का सामना करना पड़ा था. इससे पहले साल 2024-25 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 से क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी थी. ऐसे में अब टीम इंडिया के एक बार फिर से घरेलू मैदान को अपना गढ़ बनाना होगा. यह गौतम गंभीर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी.

ये भी पढ़ें: IND vs SL: टीम इंडिया गॉल टेस्ट में जीती, तो WTC प्वाइंट्स टेबल में कितना फायदा? 3 प्वाइंट्स में समझें

चोट की समस्या से निपटना

भारतीय टीम के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती खिलाड़ियों की फिटनेस है. मौजूदा समय में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी इंजरी से जूझ रहे हैं. श्रीलंका दौरे से भी कई बड़े खिलाड़ी चोट की वजह से बाहर हो गए. अगर न्यूजीलैंड दौरे से पहले ऐसा होता है, तो गौतम गंभीर अपनी बेस्ट टीम को मैदान पर नहीं उतार पाएंगे. ऐसे में भारतीय टीम को जल्द से जल्द फिटनेस की समस्याओं को दूर करना होगा.

Tags: Gautam Gambhirhome-hero-pos-2Team IndiaWTC Final
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