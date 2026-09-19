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गौतम गंभीर का बयान, बोले- ‘मुझे जो भी कहना है कहो, सब सुनने को तैयार हूं, लेकिन शुभमन गिल…’

Gautam Gambhir on Shubman Gill: गौतम गंभीर ने शुभमन गिल की कप्तानी और भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी पर अपनी बात रखी है. गंभीर ने कहा कि अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए भारत के अच्छे खिलाड़ियों का ज्यादा से ज्यादा मैचों में खेलना जरूरी है. उन्होंने कहा है कि कोच के रूप में मैं कुछ भी सुनने को तैयार हूं.

By: Satyam Sengar | Published: September 19, 2026 12:47:51 AM IST

गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को लेकर क्या कहा?
गौतम गंभीर ने शुभमन गिल को लेकर क्या कहा?


Gautam Gambhir on Shubman Gill: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने माना है कि टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल के लिए टीम के कई बड़े खिलाड़ियों के बिना लगातार खेलना सही स्थिति नहीं है. गिल की कप्तानी में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी चोट के कारण अलग-अलग समय पर मैचों से बाहर रहे हैं. गंभीर का मानना है कि अगले साल होने वाले 50 ओवर के वर्ल्ड कप को देखते हुए भारत को अपने सबसे अच्छे खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मैच खिलाने की कोशिश करनी चाहिए.

गौतम गंभीर ने कहा, “अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूं तो हां. टेस्ट और वनडे क्रिकेट में आप चाहेंगे कि आपके सबसे अच्छे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा खेलें क्योंकि अगले साल होने वाला वर्ल्ड कप 50 ओवर के फॉर्मेट में है. हाल के दिनों में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खिलाड़ियों की चोटों को संभालने के तरीके पर सवाल उठे हैं. मैं कोच के तौर पर कुछ भी सुनने को तैयार हूं. आप कुछ भी मुझे कहिए. लेकिन शुभमन गिल को रेड-बॉल और वाइट-बॉल क्रिकेट में जगह मिलना जरूरी है.

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गिल के लिए दोनों फॉर्मेट जरूरी
गंभीर ने आगे कहा, “अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूं मेरे हिसाब से शुभमन के लिए यह जरूरी है कि उसे रेड-बॉल और वाइट-बॉल फॉर्मेट में ज्यादा से ज्यादा खेले. इससे हमें सबसे अच्छी प्लेइंग 11 मिलेगी. बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में भारत को श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और जसप्रीत बुमराह जैसे अहम खिलाड़ियों के बिना उतरना होगा. ये खिलाड़ी 2026 एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगे. गंभीर ने माना कि वर्ल्ड कप से एक साल पहले सीनियर खिलाड़ियों के बिना खेलना सही नहीं है.

सभी खिलाड़ियों को मौका देना मुश्किल
उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि जब आप एक साल बाद होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हों, तो ऐसा होना सही नहीं है. एशियाई खेलों के लिए टीम का चुनाव बहुत पहले ही हो गया था. कभी-कभी सेलेक्टर्स के लिए सबसे अच्छी टीम चुनना मुश्किल होता है. आमतौर पर जब सभी खिलाड़ी उपलब्ध होते हैं, तो कभी-कभी नए खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता. अब आकिब और नमन जैसे खिलाड़ियों को यह मौका मिलेगा. एक तरफ तो यह अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि सबसे अच्छे खिलाड़ी खेलें.”

Tags: Gautam GambhirSHUBMAN GILL
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