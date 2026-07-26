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गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ की जाएगी नौकरी? करियर पर मंडराया खतरा, BCCI करेगा रिव्यू मीटिंग

बीसीसीआई अगले महीने भारतीय टीम के हालिया प्रदर्शन की समीक्षा करेगा. आयरलैंड और इंग्लैंड में मिली हार के बाद अब गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्यों के भविष्य पर भी फैसला लिया जा सकता है. सचिव देवजीत सैकिया ने समीक्षा बैठक की पुष्टि की है, जबकि सुनील गावस्कर ने बोर्ड को जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम न उठाने की सलाह दी है. जानिए इस अहम बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है.

By: Satyam Sengar | Published: July 26, 2026 6:36:46 PM IST

गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ की जाएगी नौकरी?
गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ की जाएगी नौकरी?


भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अगले महीने की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट टीम के हालिया प्रदर्शन की समीक्षा करने जा रहा है. यह बैठक आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे दौरे के बाद होगी. नई टी20 कप्तानी संभालने वाले श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत को आयरलैंड के खिलाफ 2-0 और इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से सीरीज गंवानी पड़ी. हालांकि इसके बाद टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली. अब इस समीक्षा बैठक में मुख्य कोच गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ के कुछ सदस्यों के भविष्य पर भी फैसला लिया जा सकता है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि अगस्त में समीक्षा बैठक आयोजित होगी. रिपोर्ट के अनुसार, इस बैठक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ-साथ कोचिंग स्टाफ की भूमिका का भी आकलन किया जाएगा. इंग्लैंड और आयरलैंड में मिली हार के बाद बोर्ड यह समझने की कोशिश करेगा कि टीम की कमजोरियां क्या रहीं और उन्हें दूर करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएं.

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देवजीत सैकिया ने हार को बताया खराब दौर

देवजीत सैकिया का कहना है कि भारतीय टीम का हालिया प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन इसे किसी बड़े संकट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे दौर आते रहते हैं और बीसीसीआई टीम के प्रदर्शन पर लगातार नजर बनाए हुए है. समीक्षा बैठक का मकसद किसी पर जल्दबाजी में कार्रवाई करना नहीं, बल्कि टीम को फिर से मजबूत बनाना है.

सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई को दी अहम सलाह

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने बीसीसीआई को जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले यही टीम टी20 विश्व कप जीतकर आई थी, इसलिए केवल कुछ खराब सीरीज के आधार पर बड़ा बदलाव करना सही नहीं होगा. गावस्कर का मानना है कि भारतीय बल्लेबाजों की सबसे बड़ी समस्या शॉर्ट गेंदों के खिलाफ उनकी तकनीक है. इसे कोचिंग और अभ्यास के जरिए सुधारा जा सकता है, इसलिए टीम में बड़े बदलाव करने की बजाय तकनीकी कमियों को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए.

Tags: Gautam Gambhir
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