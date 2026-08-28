गौतम गंभीर की चाल, गिल का फैसला या गेंदबाजों का फ्लॉप शो? कोलंबो टेस्ट ड्रॉ के 3 सबसे बड़े विलेन

IND vs SL Colombo Test Draw Reason: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला गया टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ. इससे भारत को WTC प्वाइंट्स टेबल में काफी नुकसान हुआ है. भारत के लिए WTC फाइनल की राह काफी मुश्किल हो गई है. हालांकि ऐसी स्थिति नहीं होती, अगर भारत कोलंबो में जीत दर्ज हासिल करता. टेस्ट के शुरुआती 4 दिनों में भारतीय टीम ने पूरा दबदबा बनाया हुआ था, लेकिन आखिरी दिन भारत के हाथ से जीत फिसल गई. टीम इंडिया फॉलोऑन खेल रही श्रीलंका को आखिरी सेशन तक आउट नहीं कर पाई. इसकी वजह से टेस्ट मैच को ड्रॉ करना पड़ा. इस हार के पीछे कई बड़े कारण रहे, जिसमें सबसे बड़ी वजह खराब रणनीति रही. इसके अलावा भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी बड़ी गलतियां कीं. जानें कोलंबो टेस्ट ड्रॉ के 3 विलेन…

कप्तान गिल का डिफेंसिव माइंडसेट

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका के लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों के खिलाफ आक्रामक रवैया नहीं अपनाया. अक्सर कप्तान टेल एंडर्स के बल्लेबाजों को दबाव में डालने के लिए अटैकिंग फील्ड सजाते हैं और तेज गेंदबाजी कराते हैं. ऐसे में कप्तान शुभमन गिल को भी श्रीलंका के खिलाफ इस रणनीति को अपनाना था, लेकिन उन्होंने काफी डिफेंसिव रवैया अपनाया. खासकर मैच के चौथे दिन जब पासिंदु सूरियाबंदारा और कामिंदु मेंडिस के बीच बड़ी साझेदारी हुई, तब टीम इंडिया की फील्डिंग डिफेंसिव हो गई थी. इसको लेकर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने भी सवाल उठाए थे.

हेड कोच गंभीर की रणनीति ने डुबोई नैया

कोलंबो टेस्ट को ड्रॉ कराने में भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को भी विलेन माना जा रहा है. गंभीर की खराब रणनीति की वजह से भारत के हाथ से जीत फिसल गई. दरअसल, श्रीलंका को फॉलोऑन देना ही टीम इंडिया की सबसे बड़ी गलती साबित हुई. टीम मैनेजमेंट को यह बात समझनी चाहिए थी कि भारतीय गेंदबाज पूरे दिन गेंदबाजी करते थक चुके हैं. ऐसे में बिना आराम के दोबारा गेंदबाजी करने से उनका वर्कलोड बढ़ेगा. इसके बावजूद गंभीर की मैनेजमेंट ने श्रीलंका को फॉलोऑन देने का फैसला किया. नतीजा यह हुआ कि भारतीय टीम की गेंदबाजी में धार नहीं दिखी, क्योंकि गेंदबाज पहले से ही काफी थके हुए थे.

गेंदबाजों ने भी की बड़ी गलती

भारतीय गेंदबाजों ने टेस्ट मैच के आखिरी 2 दिनों में बड़ी गलती की. भारत के गेंदबाजों ने श्रीलंका के खिलाफ बहुत सारे नो-बॉल डाले, जिससे श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव कम हुआ. सारांश जैन ने अकेले दोनों पारियों में कुल 7 नो-बॉल डाली, जबकि रविंद्र जडेजा ने 4 नो-बॉल फेंकी. भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के टॉप-ऑर्डर को तो आउट कर दिया था, लेकिन लोअर ऑर्डर के खिलाफ नाकाम रहे. सोनल दिनुषा और केशरा नुवान्था के बीच शतकीय साझेदारी हुई, जिसने भारत के मुंह से जीत छीन ली.