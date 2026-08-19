IND vs SL: गौतम गंभीर के 5 सीक्रेट प्लान, जिसके दम पर टीम इंडिया ने जीता गाले टेस्ट, लंका में घुसकर लगाई लंका!

बड़ी बढ़त हासिल करने पर जोर
गंभीर की रणनीति में पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाना अहम रहा. भारत ने 462 रन बनाकर श्रीलंका पर शुरुआत से दबाव बनाया. देवदत्त पडिक्कल की शानदार पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इसका फायदा यह हुआ कि भारतीय गेंदबाजों के पास श्रीलंका पर दबाव बनाने के लिए काफी रन थे.
गंभीर का स्पिन गेंदबाजों पर भरोसा
गाले की परिस्थितियों को समझते हुए भारतीय टीम ने स्पिन को हथियार बनाया. रवींद्र जडेजा और मानव सुथार ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया. पहली पारी में श्रीलंका को 284 रन पर रोकना भारत की जीत की बड़ी वजह बना और टीम को 178 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिली.
दूसरी पारी में आक्रामक रवैया
फील्डिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस
गंभीर की एक बड़ी खूबी खिलाड़ियों की क्षमता के अनुसार उनका इस्तेमाल करना रही. पडिक्कल ने बल्लेबाजी में योगदान दिया, पंत ने तेजी दिखाई और जडेजा-सुथार ने स्पिन से मैच का रुख भारत के पक्ष में कर दिया. कप्तान शुभमन गिल और खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने गंभीर की रणनीति को मैदान पर सफल बनाया.