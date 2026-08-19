IND vs SL: गौतम गंभीर के 5 सीक्रेट प्लान, जिसके दम पर टीम इंडिया ने जीता गाले टेस्ट, लंका में घुसकर लगाई लंका!

दूसरी पारी में भारत ने सिर्फ समय बिताने के बजाय तेजी से रन बनाने की कोशिश की. ऋषभ पंत ने 66 रन की तेज पारी खेलकर स्कोर को गति दी. भारत 193 रन पर ऑलआउट जरूर हुआ, लेकिन कुल बढ़त इतनी मजबूत थी कि श्रीलंका के सामने 372 रन का मुश्किल लक्ष्य खड़ा हो गया. फील्डिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस

वैसे तो टीम इंडिया के लिए फील्डिंग की जिम्मेदारी फील्डिंग कोच की होती है. लेकिन मैच से पहले फील्डिंग के दौरान गौतम गंभीर भी खिलाड़ियों के साथ नजर आए थे. पिछली कुछ सीरीज में भारतीय टीम ने कई आसान कैच छोड़े थे. लेकिन श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में ऐसा कुछ नहीं दिखा. नतीजा यह हुआ कि भारत मैच जीतने में सफल रहा.

खिलाड़ियों की ताकत का सही इस्तेमाल

गंभीर की एक बड़ी खूबी खिलाड़ियों की क्षमता के अनुसार उनका इस्तेमाल करना रही. पडिक्कल ने बल्लेबाजी में योगदान दिया, पंत ने तेजी दिखाई और जडेजा-सुथार ने स्पिन से मैच का रुख भारत के पक्ष में कर दिया. कप्तान शुभमन गिल और खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने गंभीर की रणनीति को मैदान पर सफल बनाया.