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IND vs SL: गौतम गंभीर के 5 सीक्रेट प्लान, जिसके दम पर टीम इंडिया ने जीता गाले टेस्ट, लंका में घुसकर लगाई लंका!

Gautam Gambhir Strategies: टीम इंडिया ने श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में 165 रन से हरा दिया. श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 206 रन पर ही ऑलआउट हो गई और मैच हार गई. गौतम गंभीर की इन 5 स्ट्रेटजी ने भारतीय टीम की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई.

By: Satyam Sengar | Published: August 19, 2026 1:53:33 PM IST

गौतम गंभीर के वो 5 सीक्रेट प्लान.
गौतम गंभीर के वो 5 सीक्रेट प्लान.


Gautam Gambhir Strategy in IND vs SL 1st Test: भारतीय टीम ने गाले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया लेकिन अंत में जीत भारत की हुई. भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका 284 रन पर सिमट गया. दूसरी पारी में भारत ने 193 रन बनाए और श्रीलंका के सामने 372 रन का लक्ष्य रखा. मेजबान टीम 206 रन पर ऑलआउट हो गई. इस जीत में मानव सुथार ने शानदार गेंदबादी से सभी का दिल जीता. लेकिन गौतम गंभीर की रणनीति ने भी सीरीज जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

बड़ी बढ़त हासिल करने पर जोर
गंभीर की रणनीति में पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाना अहम रहा. भारत ने 462 रन बनाकर श्रीलंका पर शुरुआत से दबाव बनाया. देवदत्त पडिक्कल की शानदार पारी ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इसका फायदा यह हुआ कि भारतीय गेंदबाजों के पास श्रीलंका पर दबाव बनाने के लिए काफी रन थे.

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गंभीर का स्पिन गेंदबाजों पर भरोसा
गाले की परिस्थितियों को समझते हुए भारतीय टीम ने स्पिन को हथियार बनाया. रवींद्र जडेजा और मानव सुथार ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया. पहली पारी में श्रीलंका को 284 रन पर रोकना भारत की जीत की बड़ी वजह बना और टीम को 178 रन की महत्वपूर्ण बढ़त मिली.

दूसरी पारी में आक्रामक रवैया

दूसरी पारी में भारत ने सिर्फ समय बिताने के बजाय तेजी से रन बनाने की कोशिश की. ऋषभ पंत ने 66 रन की तेज पारी खेलकर स्कोर को गति दी. भारत 193 रन पर ऑलआउट जरूर हुआ, लेकिन कुल बढ़त इतनी मजबूत थी कि श्रीलंका के सामने 372 रन का मुश्किल लक्ष्य खड़ा हो गया.

फील्डिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस

वैसे तो टीम इंडिया के लिए फील्डिंग की जिम्मेदारी फील्डिंग कोच की होती है. लेकिन मैच से पहले फील्डिंग के दौरान गौतम गंभीर भी खिलाड़ियों के साथ नजर आए थे. पिछली कुछ सीरीज में भारतीय टीम ने कई आसान कैच छोड़े थे. लेकिन श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में ऐसा कुछ नहीं दिखा. नतीजा यह हुआ कि भारत मैच जीतने में सफल रहा.
 खिलाड़ियों की ताकत का सही इस्तेमाल
गंभीर की एक बड़ी खूबी खिलाड़ियों की क्षमता के अनुसार उनका इस्तेमाल करना रही. पडिक्कल ने बल्लेबाजी में योगदान दिया, पंत ने तेजी दिखाई और जडेजा-सुथार ने स्पिन से मैच का रुख भारत के पक्ष में कर दिया. कप्तान शुभमन गिल और खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने गंभीर की रणनीति को मैदान पर सफल बनाया.

Tags: Gautam GambhirIND vs SL
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