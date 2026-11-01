‘मेरा काम सबको खुश करना नहीं’, वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर बोले गौतम गंभीर, ट्रोलर्स को बोलती कर दी बंद!

Gautam Gambhir statement: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है. उन्होंने भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के 5वें टी20 से पहले कहा कि उनका काम सभी को खुश करना नहीं है. गंभीर ने कहा कि हेड कोच के तौर पर उनका काम टीम के लिए सही फैसले लेने हैं. गौतम गंभीर के इस बयान को 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी से जोड़कर देखा जा रहा है. वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 मैच में मौका नहीं दिया गया. पिछले मैच में भी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया था. उनके बाहर होने पर सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने गौतम गंभीर की टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े किए थे. अब गंभीर ने जो बयान दिया है, उसे ट्रोलर्स को उनका जवाब माना जा रहा है. जानें गंभीर ने क्या-क्या कहा…

‘मेरा काम सबको खुश करना नहीं’

हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने कहा कि उनका काम हर किसी को खुश करना नहीं है. हालांकि गौतम गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी या किसी अन्य खिलाड़ी का नाम नहीं लिया. गंभीर ने आगे कहा, ‘मेरा काम सही फैसले लेना है, पॉपुलर फैसले नहीं. और मैं इसीलिए तो हूं. मुझे लगता है कि कभी-कभी आज के जमाने में जब इतना सोशल मीडिया और इतनी सारी बातें होती हैं, तो बाहर क्या होता है.’

हेड कोच ने कहा, ‘लोगों को खुश करने वाला फैसला लेना बहुत आसान होता है, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी सही फैसला लेना है. साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर खिलाड़ियों को पूरा भरोसा मिले.’

‘अनुभवी खिलाड़ी ज्यादा हकदार’

गौतम गंभीर का कहना है कि वे अनुभवी खिलाड़ियों को ज्यादा मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा, ‘टीम में काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने लंबे समय से लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसे खिलाड़ियों को टीम में खुद को साबित करने के लिए ज्यादा समय और मौके मिलने चाहिए. हमने भी इस सीरीज में इसी सोच के साथ फैसले लिए हैं.’

न्यूजीलैंड ने चुनी गेंदबाजी

मैच की बात करें, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20 मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने सीरीज का पहला टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है.