गौतम गंभीर घमंडी? उनकी असलियत तो ये है, हरभजन सिंह ने सुनाई सच्चाई, बोले- उनकी कड़वी बात…

Harbhajan Singh On Gautam Gambhir: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. उनकी कोचिंग, फैसले और खिलाड़ियों के साथ रवैये को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं. भले ही गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत ने 2 आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं, लेकिन मौजूदा समय में टीम इंडिया का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. ऐसे में गौतम गंभीर की जमकर आलोचना की जा रही है.

इस बीच पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने गौतम गंभीर पर बड़ा बयान दिया है. हरभजन सिंह ने कहा कि गौतम गंभीर अच्छे इंसान हैं और उनका दिल साफ है. उन्होंने आगे कहा कई लोगों को सच सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कुछ लोगों को लग सकता है कि वह घमंडी हैं.

कड़वा बोलते हैं गौतम गंभीर?

हरभजन सिंह ने हाल ही में पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया. इस इंटरव्यू में भज्जी ने कहा कि गंभीर एक अच्छे इंसान हैं और उनका दिल भी अच्छा है. उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को लगता है कि वे कड़वी बात करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वे सच बोलते हैं. कई लोगों को सच सुनना पसंद नहीं होता. इसकी वजह से कुछ लोगों को लग सकता है कि वे थोड़े घमंडी हैं, लेकिन किसी को सिर्फ ऊपर से देखकर नहीं आंकना चाहिए. भज्जी ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि गंभीर एक शानदार इंसान हैं और अच्छी तरह समझते हैं कि खेल कैसे खेला जाना चाहिए.

भज्जी ने जमकर की गंभीर की तारीफ

हरभजन सिंह ने गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की कोचिंग पर भी बात की. उन्होंने कहा कि जब कोई कोच बनता है, तो जाहिर है, अगर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो कोच पर भी प्रेशर आ जाता है. उन्होंने आगे कहा कि गौतम गंभीर हमेशा से बहुत जुनूनी खिलाड़ी रहे हैं. वह ऐसे इंसान हैं, जिन्होंने हमेशा टीम को खुद से ऊपर रखा है. बहुत कम लोग उन्हें करीब से जानते हैं. जब वह यंग थे और टीम में शामिल हुए थे, तो वह कुछ ही लोगों से मिलते-जुलते थे, लेकिन जिनसे भी उनकी दोस्ती हुई, उनके वह बहुत करीब रहे. उनके दोस्त वीरेंद्र सहवाग, अमित मिश्रा और मुनाफ पटेल जैसे थे. हरभजन ने कहा कि अभी नहीं पता कि गंभीर कैसे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वे अभी भी वैसे ही इंसान होंगे.

VIDEO | PTI Exclusive: Former India cricketer and Rajya Sabha MP Harbhajan Singh (@harbhajan_singh) says, “When someone becomes a coach, naturally, if the team does not perform well, the coach also comes under pressure. Gautam Gambhir has always been a very passionate player. He… pic.twitter.com/0BV7AfYshd — Press Trust of India (@PTI_News) August 13, 2026

गंभीर की कोचिंग पर क्या बोले भज्जी?

गौतम गंभीर और हरभजन सिंह लंबे समय तक एक साथ क्रिकेट खेल चुके हैं. ऐसे में वे गंभीर को अच्छे से जानते हैं. भज्जी ने कहा कि जब गंभीर किसी टीम के कोच होंगे, तो वह प्लेयर्स से उसी पैशन के साथ खेलने की उम्मीद करेंगे जैसा वह एक प्लेयर के तौर पर करते थे. वह चाहते हैं कि टीम जीते. हर कोच जीतना चाहता है, लेकिन इंटेंट मायने रखता है. पॉजिटिव खेलते हुए और जीतने की कोशिश करते हुए हारना ठीक है, लेकिन जीतने की कोशिश न करना, ड्रॉ से खुश होना और इंटेंट की कमी ठीक नहीं है.

गौतम गंभीर पर बढ़ा प्रेशर

भारतीय टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर गई है. इस सीरीज में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल पर काफी दबाव है. दरअसल, अगर भारतीय टीम इस सीरीज में नहीं जीतती है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से बाहर हो सकते हैं.