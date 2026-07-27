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धोनी ने 2 साल पहले किया था रिक्वेस्ट, अब जाकर मुस्कुराए गौतम गंभीर, आपने देखी है तस्वीर?

Gautam Gambhir Smile Photo: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने इंस्टाग्राम पर अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीर साझा कर खुद को मजाकिया अंदाज में रोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.

By: Satyam Sengar | Published: July 27, 2026 7:06:36 PM IST

गौतम गंभीर ने स्माइल वाली फोटो पोस्ट की.
गौतम गंभीर ने स्माइल वाली फोटो पोस्ट की.


भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर काफी कम हंसते और मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं. हालांकि, 100 में से एक बार ऐसा कुछ कभी कभी देखने को मिल जाता है. अब उन्होंने खुद को ही सोशल मीडिया पर रोस्ट किया है. इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करते हुए गंभीर ने कहा है कि हम देश का सबसे गंभीर इंसान मुस्कुरा दे. यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ और कुछ ही घंटों में इसपर हजारों लाइक्स आ गए. लोगों ने कई तरह तरह के इसपर कॉमेंट भी किए.
गंभीर को सच में हंसते हुए काफी कम लोगों ने देखा है. यहां तक कि एक बार महेंद्र सिंह धोनी ने भी कह दिया था कि कोच साहब कभी मुस्कुरा दिया करो. धोनी ने साल 2024 में विश्व कप जीत के बाद लिखा था, “अहमदाबाद में इतिहास रचा गया, टीम और सपोर्ट स्टाफ और दुनिया भर में इंडियन क्रिकेट टीम के सभी फैंस को बहुत-बहुत बधाई. आप सभी को खेलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई. कोच साहब कभी मुस्कुरा दिया करो. स्माइल के साथ इंटेंसिटी एक किलर कॉम्बो है, बहुत अच्छा किया. दोस्तों, मज़े करो…बुमराह के बारे में कुछ न लिखूं तो ही अच्छा है. चैंपियन बॉलर.”

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गंभीर के इस्तीफे की हो रही मांग
गौतम गंभीर के सामने अब एक चुनौतीपूर्ण दौर है. भारत ने इंग्लैंड और आयरलैंड दौरे पर सिर्फ़ एक मुकाबला जीता, जबकि टीम को छह टी20 अंतरराष्ट्रीय और दो वनडे मैचों में हार का सामना करना पड़ा. नतीजतन भारतीय टीम बिना कोई सीरीज़ जीते ही यूके दौरे से लौट गई. कई फैंस तो गौतम गंभीर के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं. टीम इंडिया के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के बाद फैंस गुस्से में हैं.
टेस्ट में भी रणनीति पर उठ रहे सवाल
टेस्ट क्रिकेट में गंभीर की रणनीति को लेकर पहले से सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब सीमित ओवरों के क्रिकेट में भी उनकी कोचिंग और फैसलों पर आलोचना होने लगी है. हालांकि उनका कार्यकाल 2027 तक तय है और 2027 वनडे विश्व कप में अभी एक साल से अधिक का समय बाकी है. ऐसे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के फिलहाल कोई बड़ा या अचानक फैसला लेने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है.
 

Tags: Gautam Gambhir
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