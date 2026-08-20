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IND vs SL: गौतम गंभीर का सीक्रेट टॉक? 58 साल के इंसान से की बात, फिर जीता गॉल टेस्ट

Gautam Gambhir Secret Talk: भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने गॉल टेस्ट मैच के दौरान श्रीलंका के कोच से मुलाकात की. उन दोनों ने मैदान के किनारे काफी देर तक बातचीत की, जिसकी तस्वीर भी वायरल हो रहा है. जानें उन दोनों के बीच क्या बात हुआ...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 20, 2026 5:52:11 PM IST

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने गॉल टेस्ट के दौरान श्रीलंकाई कोच से क्या बात की?
भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने गॉल टेस्ट के दौरान श्रीलंकाई कोच से क्या बात की?


Gautam Gambhir Secret Talk: श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट में भारतीय टीम की जीत के बाद एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) एक 58 साल के शख्स से बात करते नजर आ रहे हैं. उन दोनों की बातचीत देखकर ऐसा लग रहा है कि वे दोनों एक-दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं. दरअसल, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि श्रीलंकाई टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन हैं, जो भारतीय टीम के भी हेड कोच रह चुके हैं.

गौतम गंभीर और गैरी कर्स्टन ने एक समय पर भारतीय ड्रेसिंग रूम साझा किया था. उन दोनों ने साथ में मिलकर भारत को साल 2011 में विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. जब भारत ने विश्व कप जीता था, तो उस समय गैरी कर्स्टन टीम इंडिया के हेड कोच थे. वहीं, गौतम गंभीर भारतीय बल्लेबाजी का अहम हिस्सा थे.

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गॉल में गंभीर ने गैरी कर्स्टन से क्या बात की?

गॉल टेस्ट के दौरान गौतम गंभीर और श्रीलंकाई कोच गैरी कर्स्टन के बीच काफी देर तक बातचीत हुई. मैच के बाद श्रीलंका के हेड कोच गैरी कर्स्टन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि उनकी गौतम गंभीर से क्या बात हुई. इस पर गैरी कर्स्टन ने बताया कि उन दोनों पुरानी यादों को ज्यादा ताजा करने की बजाय कोचिंग से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की. कर्स्टन ने कहा कि उन दोनों ने पुरानी यादों को ताजा नहीं किया, बल्कि  कोचिंग और कोच के तौर पर सामने आने वाली चुनौतियों और टेस्ट क्रिकेट पर चर्चा की. उन्होंने आगे कहा कि टेस्ट क्रिकेट को लेकर उन दोनों के मूल्यों में काफी समानता है. इसलिए इस पर उनकी अच्छी बातचीत हुई.

गॉल टेस्ट की हार पर क्या बोले कर्स्टन?

गौतम गंभीर की टीम इंडिया ने श्रीलंका को गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में 165 रन से हराया. इस हार पर श्रीलंकाई कोच गैरी कर्स्टन ने कहा कि तीसरे दिन की शुरुआत में 99 रन पर 5 विकेट होने के बाद टेस्ट मैच को पांचवें दिन की दोपहर तक ले जाना विशेष रूप से खुशी की बात थी. उन्होंने कहा कि टीम में संघर्ष करने का जज्बा था और वे टेस्ट मैच में बने रहने की कोशिश कर रहे थे. श्रीलंकाई कोच ने आगे कहा, ‘हमें विश्वास था कि हम कुछ कर सकते हैं, टेस्ट मैच जीत सकते हैं या कम से कम ड्रॉ करा सकते हैं. इसलिए मैं टीम की ऊर्जा और रवैये से बहुत खुश था.’

ये भी पढ़ें: IND vs SL: गौतम गंभीर के हाथ लगा नया ‘अस्त्र’, अब उतरेंगे कुलदीप से घातक सारांश जैन, MP को बना चुके चैंपियन

भारत ने श्रीलंका को हराया

भारत ने पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए 462 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम 284 के स्कोर पर ढेर हो गई. इससे भारत को 178 रनों की लीड मिल गई. फिर भारत ने अपनी दूसरी पारी में 193 रन बनाए और श्रीलंका को 372 रनों का टारगेट दिया. श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में टारगेट का पीछा करते हुए 206 के स्कोर पर ढेर हो गई. इससे भारत ने 165 रनों से मैच अपने नाम कर लिया.

Tags: gary kirstenGautam GambhirIND vs SL
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