Gautam Gambhir की ‘गुंडागर्दी’ जारी रहेगी! एक साल भारतीय क्रिकेट को करेंगे ‘तबाह’ BCCI ने किया सरेंडर

Gautam Gambhir: हेड कोच गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम इंडिया (Team India) का तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, एक दिवसीय और टी-20) में प्रदर्शन रसातल (सबसे खराब दौर) में है. टेस्ट क्रिकेट की बात करें कि आलम यह है कि जिस टीम इंडिया ने वर्ष 2021 और 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का फाइनल खेला था. अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है. ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को टेस्ट में हराकर उसकी हेकड़ी निकालने वाली टीम इंडिया टेस्ट, इतनी बुरी स्थिति में जा सकती है, इसका कल्पना ना तो फैन्स ने की थी और ना ही क्रिकेट के विशेषज्ञों ने. कमोबेश ऐसा ही हाल एकदिवसीय और टी-20 क्रिकेट का है. टी-20 में कुछ महीने पहले सू्र्यकुमार यादव की अगुवाई में चैंपियन बनने वाली टीम इंडिया बैक टू बैक (आयरलैंड और इंग्लैंड) से सीरीज हार चुकी है. इंग्लैंड तो तगड़ी टीम है, लेकिन आयरलैंड ने 2-0 से टीम इंडिया को हराकर गौतम गंभीर को कटघरे में खड़ा कर दिया.

कुल मिलाकर तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया की दुर्गति कराने/करने वाले हेड कोच गौतम गंभीर आगे के प्रदर्शन को लेकर भी ‘गंभीर’ नहीं है. वो बेर्शमी से पेश आ रहे हैं और अपनी गलतियों से सबक लेने के बजाय पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं. जानकारों का कहना है कि गौतम गंभीर की मनमानी जारी रही तो शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया को 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, उसमें हमें हार मिले तो चौंकना नहीं चाहिए. सवाल यह है कि क्या गौतम गंभीर की गुंडागर्दी इसी तरह जारी रहेगी? एक दौर में पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अतुल वासन तो गौतम गंभीर को ‘गुंडा’ करार दे चुके हैं.

WTC 2025-27 में अब तक भारत

भारत v/s इंग्‍लैंड: 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ.

भारत v/s वेस्‍टइंडीज: भारत ने 2 मैचों की सीरीज जीती.

भारत v/s साउथ अफ्रीका: भारत को 0-2 से हार मिली.

नहीं हटेंगे गौतम गंभीर

सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में पिछले कई सप्ताह से इस तरह की चर्चा है कि गौतम गंभीर को हेड कोच से हटाया जा सकता है. क्या BCCI गंभीर को कोचिंग से हटाने पर विचार कर रहा है? यह सवाल सबके जेहन में है. उधर, एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) फिलहाल गौतम गंभीर को हटाने के मूड में नहीं है. सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि श्रीलंका दौरे के बाद WTC 2025-27 के तहत टीम इंडिया के सिर्फ 2 टेस्ट सीरीज बाकी हैं. ऐसे में बीच में टेस्ट कोच बदलने का फैसला BCCI के लिए बहुत ज्यादा व्यावहारिक नहीं माना जा रहा.

लगातार बुरा प्रदर्शन कर रही टीम इंडिया के नए कोच के लिए यह चुनौती होगी. इसका मतलब अगर गौतम गंभीर को हटाकर हेड कोच किसी और को बनाया जाता है तो शायद ही कोई इस समय यह जिम्मेदारी लेगा. इसके पीछे वजह यह है कि कमजोर और मनोबल में ‘हारी’ को पुरानी लय में आने में वक्त लगेगा, लेकिन नए कोच पर शुरू में ही दबाव आ जाएगा. यह खतरा और दबाव कोई नया कोच नहीं लेना चाहेगा. यह बात भी हेड कोच गौतम गंभीर के पक्ष में जा रही है.

बीसीसीआई को पता है, भारत हारेगा श्रीलंका में सीरीज!

क्रिकेट के कुछ जानकार भी गौतम गंभीर के पीछे खड़े हैं. उनका कहना है कि फिलहाल क्रिकेट टीम संक्रमण के दौर से गुजर रही है. ऐसे में नए कोच को लाने का मतलब टीम में बिखराव नजर आ सकता है. नया कोच जब तक टीम को समझेगा तब तक 2027 एकदिवसीय वर्ल्ड कप आ चुका होगा. ऐसे में गौतम गंभीर को हटाने से दिक्कत दूर होने के बजाय बढ़ सकती हैं. एक वजह यह भी है कि जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर जैसे अहम खिलाड़ी चोट या अन्य कारणों से टीम से बाहर हैं. ऐसे BCCI भी यह मानकर चल रहा है कि श्रीलंका से टेस्ट मैचों की सीरीज भारत हार भी सकता है.

BCCI से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि खराब नतीजों के बावजूद बोर्ड तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय नए खिलाड़ियों वाली टीम को समय देने के पक्ष में है. उसका मानना है कि बदलाव के दौर में हार जीत से अधिक भविष्य पर नजर है. रिपोर्ट के मुताबिक, BCCI ने अब यह पूरी तरह से मन बना लिया है कि कम से कम गौतम गंभीर को बतौर हेड कोच 2027 एक दिवसीय वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के साथ बनाए रखने की प्लानिंग है.

VVS लक्ष्मण नहीं हैं फिलहाल तैयार

कहा जा रहा है कि BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्रिकेट प्रमुख के तौर पर VVS लक्ष्मण अपनी भूमिका में फिट हैं. ऐसे में टेस्ट टीम के लिए किसी अंतरिम कोच की नियुक्ति की संभावना भी करीब-करीब खत्म है. इसका मतलब भले ही गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम का बेड़ागर्क कर दें, लेकिन उनकी हेड कोच की कुर्सी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है.

आगामी सीरीज

टीम इंडिया v/s श्रीलंका : 2 टेस्ट मैच (अगस्त 2026)

टीम इंडिया v/s न्यूजीलैंड: 2 टेस्ट मैच (नवंबर 2026)

टी इंडिया v/s ऑस्ट्रेलिया : 5 टेस्ट मैच (जनवरी-फरवरी 2027)

चुनौती भरे होंगे अगले 1 साल

शनिवार (15 अगस्त, 2026) से भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है. टीम इंडिया श्रीलंका पहुंच भी चुकी है. इसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा टीम इंडिया करेगी. फिर साल के अंतिम महीनों में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. उसके बाद 2027 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर आएगी. इसका मतलब यह है कि एक साल के दौरान गौतम गंभीर के लिए भी चुनौती होगी. टीम इंडिया को हार मिली तो सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर की बातों से ‘पिटाई’ जरूर होगी.

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