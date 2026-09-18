वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं दिया मौका? गौतम गंभीर ने किया क्लियर, बोले- अनुभव को प्रॉयरिटी देंगे…

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की टी20 इंटरनेशनल टीम में वापसी को लेकर कोई पक्की बात नहीं कही है. अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में भारत ने 3-0 से जीत दर्ज की, लेकिन वैभव को एक भी मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला. सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया. इसके बाद गंभीर ने साफ किया कि वैभव को अपनी बारी का इंतजार करना होगा.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने कहा, “वैभव के नजरिए से बात बिल्कुल साफ है कि उसे अपने मौके का इंतजार करना होगा. हम जानते हैं कि उसमें किस तरह की प्रतिभा है और वह क्या कर सकता है.” गंभीर के मुताबिक, टीम में लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को स्वाभाविक रूप से उस खिलाड़ी पर प्रॉयरिटी मिलेगी, जिसने अभी टीम में जगह बनाई है. ऐसे में संजू सैमसन जैसे अनुभवी खिलाड़ी फिलहाल वैभव से आगे रह सकते हैं.

अनुभव को मिलेगी प्रॉयरिटी

गंभीर ने टीम में मौजूद प्रतिस्पर्धा को लेकर भी अपनी बात रखी, “जो खिलाड़ी कई सालों से बेहद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वह उस खिलाड़ी से आगे रहेगा, जिसने अभी टीम में कदम रखा है. जब वैभव को मौका मिलेगा, तब उसे लंबा रन भी मिलेगा.” उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट में टीम के अंदर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा होना जरूरी है. उम्र चाहे 15 साल हो या 30 साल, हर खिलाड़ी को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ सकता है.

कैसे टीम से बाहर हुए वैभव?

वैभव सूर्यवंशी को भारत के यूके दौरे के दौरान टी20 डेब्यू का मौका मिला था. संजू सैमसन के लगातार तीन कम स्कोर के बाद उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर किया गया था. सैमसन ने इंग्लैंड के खिलाफ एक और आयरलैंड के खिलाफ दो पारियों में प्रभावित नहीं किया था, जिसके बाद वैभव को मौका मिला. हालांकि, युवा बल्लेबाज भी अपने शुरुआती तीन मैचों में बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ सके. इसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. अब सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे विकल्पों की मौजूदगी में वैभव को अगले मौके के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.