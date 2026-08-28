गौतम गंभीर का पहला रिएक्शन, भारत-श्रीलंका सीरीज के बाद बोले- ‘टेस्ट क्रिकेट में हमेशा…’

भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों की तारीफ की है. गंभीर ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं होता. इसमें खिलाड़ी के अंदर धैर्य, हिम्मत और मुश्किल समय में डटे रहने की ताकत होनी चाहिए. उन्होंने श्रीलंकाई टीम के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए खास तौर पर सोनल दिनुषा का नाम लिया और उनके प्रदर्शन को शानदार बताया.

गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर लिखा, “टेस्ट क्रिकेट में कैरेक्टर, धैर्य और मेंटल मजबूती की जरूरत होती है, जो हमारे लड़कों ने दिखाई है. सोनल दिनुषा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए खास बधाई.” गंभीर का यह बयान भारत-श्रीलंका सीरीज खत्म होने के बाद आया है. उन्होंने दिनुषा की तारीफ करके यह साफ कर दिया कि वह मुश्किल हालात में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को काफी महत्व देते हैं.

कोलंबो में श्रीलंका ने की शानदार वापसी

दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने 1-0 से जीत हासिल की. गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 165 रन से हराया था. इसके बाद कोलंबो में दूसरा टेस्ट खेला गया. भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाकर पारी घोषित की, जबकि श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन ही बना सकी. इसके बाद भारतीय टीम के पास मैच जीतने का अच्छा मौका था.