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गौतम गंभीर का पहला रिएक्शन, भारत-श्रीलंका सीरीज के बाद बोले- ‘टेस्ट क्रिकेट में हमेशा…’

Gautam gambhir Statement: भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद गौतम गंभीर ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों की तारीफ की. उन्होंने सोनल दिनुषा के शानदार प्रदर्शन को खास तौर पर सराहा और उनकी जमकर तारीफ की.

By: Satyam Sengar | Published: August 28, 2026 5:00:35 PM IST

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का पहला रिएक्शन आया.
टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का पहला रिएक्शन आया.


Gautam Gambhir Statement After IND vs SL Test: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने श्रीलंकाई खिलाड़ियों की तारीफ की है. गंभीर ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं होता. इसमें खिलाड़ी के अंदर धैर्य, हिम्मत और मुश्किल समय में डटे रहने की ताकत होनी चाहिए. उन्होंने श्रीलंकाई टीम के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए खास तौर पर सोनल दिनुषा का नाम लिया और उनके प्रदर्शन को शानदार बताया.

गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर लिखा, “टेस्ट क्रिकेट में कैरेक्टर, धैर्य और मेंटल मजबूती की जरूरत होती है, जो हमारे लड़कों ने दिखाई है. सोनल दिनुषा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए खास बधाई.” गंभीर का यह बयान भारत-श्रीलंका सीरीज खत्म होने के बाद आया है. उन्होंने दिनुषा की तारीफ करके यह साफ कर दिया कि वह मुश्किल हालात में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को काफी महत्व देते हैं.

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कोलंबो में श्रीलंका ने की शानदार वापसी
दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने 1-0 से जीत हासिल की. गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 165 रन से हराया था. इसके बाद कोलंबो में दूसरा टेस्ट खेला गया. भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाकर पारी घोषित की, जबकि श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन ही बना सकी. इसके बाद भारतीय टीम के पास मैच जीतने का अच्छा मौका था.

श्रीलंका ने कराया मैच ड्रॉ
हालांकि, श्रीलंका ने दूसरी पारी में शानदार वापसी की और 429/9 का स्कोर बनाकर मैच ड्रॉ करा दिया. मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने काफी देर तक भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और हार टालने में कामयाब रहे. इस मुकाबले में श्रीलंका के खिलाड़ियों ने जिस तरह दबाव में धैर्य दिखाया, उससे गंभीर प्रभावित नजर आए. वहीं, सोनल दिनुषा को खास तौर पर सराहना मिलना उनके प्रदर्शन के लिए बड़ी बात है.

Tags: Gautam Gambhirindia vs srilanka
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