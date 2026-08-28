गौतम गंभीर का पहला रिएक्शन, भारत-श्रीलंका सीरीज के बाद बोले- ‘टेस्ट क्रिकेट में हमेशा…’

गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पर लिखा, “टेस्ट क्रिकेट में कैरेक्टर, धैर्य और मेंटल मजबूती की जरूरत होती है, जो हमारे लड़कों ने दिखाई है. सोनल दिनुषा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए खास बधाई.” गंभीर का यह बयान भारत-श्रीलंका सीरीज खत्म होने के बाद आया है. उन्होंने दिनुषा की तारीफ करके यह साफ कर दिया कि वह मुश्किल हालात में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को काफी महत्व देते हैं.
कोलंबो में श्रीलंका ने की शानदार वापसी
दो मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत ने 1-0 से जीत हासिल की. गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 165 रन से हराया था. इसके बाद कोलंबो में दूसरा टेस्ट खेला गया. भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाकर पारी घोषित की, जबकि श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन ही बना सकी. इसके बाद भारतीय टीम के पास मैच जीतने का अच्छा मौका था.
हालांकि, श्रीलंका ने दूसरी पारी में शानदार वापसी की और 429/9 का स्कोर बनाकर मैच ड्रॉ करा दिया. मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने काफी देर तक भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और हार टालने में कामयाब रहे. इस मुकाबले में श्रीलंका के खिलाड़ियों ने जिस तरह दबाव में धैर्य दिखाया, उससे गंभीर प्रभावित नजर आए. वहीं, सोनल दिनुषा को खास तौर पर सराहना मिलना उनके प्रदर्शन के लिए बड़ी बात है.