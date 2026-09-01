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मनमानी कर रहे गौतम गंभीर? शुभमन गिल की नहीं मान रहे बात, कोलंबो टेस्ट का सामने आया सच

Gautam Gambhir Overruling Shubman Gill: कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने के बाद गौतम गंभीर और शुभमन गिल के बीच फैसलों को लेकर सवाल उठे हैं. रिपोर्ट में दावा है कि गिल पहले पारी घोषित करना चाहते थे, लेकिन गंभीर ध्रुव जुरेल का शतक पूरा होने का इंतजार करना चाहते थे.

By: Satyam Sengar | Published: September 1, 2026 1:05:14 AM IST

गंभीर नहीं मान रहे गिल की बात?
गंभीर नहीं मान रहे गिल की बात?


Gautam Gambhir Overruling Shubman Gill: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले गए दूसरे टेस्ट के ड्रॉ होने के बाद एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गंभीर ने टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल के फैसले को नहीं माना था. रिपोर्ट के मुताबिक, गिल चाहते थे कि भारत दूसरी पारी से पहले अपनी पहली पारी जल्द घोषित कर दे, लेकिन गंभीर की राय अलग थी. वह चाहते थे कि जुरेल अपना शतक पूरा करे.

बताया जा रहा है कि गंभीर चाहते थे कि विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल अपना शतक पूरा करें. जुरेल ने आखिरकार शतक लगाया और इसके बाद भारत ने 503 रन पर 9 विकेट के स्कोर पर पारी घोषित की. भारत ने इसके बाद श्रीलंका को फॉलोऑन दिया. मेजबान टीम ने हालांकि, शानदार वापसी करते हुए भारत को जीत से रोक दिया. आखिरी दिन श्रीलंका के पास सिर्फ चार विकेट बाकी थे और बढ़त भी केवल 16 रन की थी. लेकिन वह दिन के अंत तक बल्लेबाजी करते रहे और मैच ड्रॉ हो गया.

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गंभीर के फैसलों पर उठे सवाल
सूत्र के हवाले से दावा किया गया कि टीम के अंदर इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि कोच कई मौकों पर कप्तान के फैसलों को बदल रहे हैं. सूत्र ने कथित तौर पर कहा कि ऐसा बार-बार होना चिंता का विषय है. हालांकि, यह रिपोर्ट सामने आने के बाद भी भारतीय टीम की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. हालांकि, इन रिपोर्ट्स से साबित हो रहा है कि गंभीर दबाव टीम इंडिया पर दबदबा बनाए हुए हैं.

शुभमन गिल ने नहीं उठाए फैसलों पर सवाल
मैच के बाद शुभमन गिल ने किसी भी फैसले पर सवाल उठाने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि भारत ने जीत हासिल करने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की. गिल ने यह भी माना कि मौसम को देखते हुए फॉलोऑन जैसे फैसलों का सही आकलन मैच खत्म होने के बाद ही किया जा सकता है. उन्होंने श्रीलंका के बल्लेबाजों की जमकर तारीफ की और उनकी वापसी को शानदार बताया. सीरीज 1-0 पर खत्म हुई थी. भारत की अगली सीरीज अब अफगानिस्तान के खिलाफ खेली जाएगी.

Tags: Gautam Gambhir
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