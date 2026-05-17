सूर्यकुमार यादव के लिए संकट का दौर शुरू, 1-1 मैच पर BCCI रखेगा नजर, गौतम गंभीर भी कुछ नहीं कर पाएंगे

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर की राय अब सूर्यकुमार यादव के टी20 कप्तानी भविष्य में अहम भूमिका निभा सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और सेलेक्शन कमिटी सूर्यकुमार यादव की हालिया खराब बल्लेबाजी फॉर्म को देखते हुए उनके भविष्य पर चर्चा कर सकती है. हालांकि भारत को अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 मुकाबले नहीं खेलने हैं, लेकिन टीम के भविष्य की योजना को लेकर बातचीत शुरू हो सकती है.

बताया जा रहा है कि गुवाहाटी में होने वाली चयन समिति की बैठक के दौरान इस विषय पर चर्चा हो सकती है. इस बैठक का हेड उद्देश्य अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का चयन करना है, लेकिन इसके साथ आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे की टी20 टीम पर भी चर्चा संभव है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जून की शुरुआत में आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम चुनी जाएगी. ऐसे में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और टीम में उनकी भूमिका पर फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

बेहद खराब रहा है प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव ने मार्च में भारत को टी20 विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. उनकी कप्तानी में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था. इसके बावजूद पिछले डेढ़ साल में उनकी बल्लेबाजी फॉर्म लगातार सवालों के घेरे में रही है. कुछ सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट का मानना है कि जीतने वाली टीम में ज्यादा बदलाव नहीं होने चाहिए. वहीं दूसरी ओर, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अगर सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी में सुधार नहीं होता, तो उनकी टीम में जगह खतरे में पड़ सकती है.

सूर्या के 1-1 मैचों पर रहेगी सेलेक्टर्स की नजर

रिपोर्ट्स के अनुसार, सेलेक्टर्स आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे तक सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाए रख सकते हैं और उसके बाद उनके प्रदर्शन के आधार पर फैसला लिया जा सकता है. हालांकि अभी तक इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. आने वाले कुछ हफ्ते सूर्यकुमार यादव के करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. उनकी बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता दोनों पर सभी की नजर बनी हुई है.