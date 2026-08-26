Home > खेल > गौतम गंभीर का फिल्मों में डेब्यू? ‘रंभा ऊर्वशी मेनका’ फिल्म का ट्रेलर देख फैंस कंफ्यूज, बोले- ये कैसे… VIDEO वायरल

गौतम गंभीर का फिल्मों में डेब्यू? ‘रंभा ऊर्वशी मेनका’ फिल्म का ट्रेलर देख फैंस कंफ्यूज, बोले- ये कैसे… VIDEO वायरल

Gautam Gambhir in Ramba Oorvashi Menaka Movie: गौतम गंभीर का नाम इन दिनों फिल्मों से जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि दिग्गज क्रिकेटर अब फिल्मों में भी काम करते हुए नजर आएंगे. एक तेलुगु फिल्म ‘रंभा ऊर्वशी मेनका' के ट्रेलर में उनका नाम सुनाई दे रहा है.

By: Satyam Sengar | Published: August 26, 2026 2:39:13 PM IST

क्या फिल्मों में नजर आएंगे गौतम गंभीर?
क्या फिल्मों में नजर आएंगे गौतम गंभीर?


Gautam Gambhir in Ramba Oorvashi Menaka Movie: टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का नाम इन दिनों फिल्मो से जोड़ा जा रहा है. कहा जा रहा है कि दिग्गज क्रिकेटर अब फिल्मों में भी काम करते हुए नजर आएंगे. चर्चा एक तेलुगु फिल्म ‘रंभा ऊर्वशी मेनका’ को लेकर है. हालांकि, यह सच नहीं है. गौतम गंभीर फिल्म में काम नहीं कर रहे हैं बल्कि, इस फिल्म के ट्रेलर में गौतम गंभीर का नाम सुनाई दे रहा है.  इसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को लगा कि गंभीर भी फिल्म में नजर आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है.

दरअसल, एक्टर अल्लरी नरेश की आने वाली फिल्म ‘रंभा ऊर्वशी मेनका’ के ट्रेलर में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का नाम सुनाई देता है.  फिल्म के ट्रेलर में अल्लरी नरेश का किरदार पहले पवन कल्याण की फिल्म ‘ओजी’ से जुड़ा एक डायलॉग बोलता है. इसके बाद एक मजेदार अंदाज में गौतम गंभीर का नाम लिया जाता है. यही हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. गंभीर के फैंस काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं.

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फिल्म में गौतम गंभीर की मौजूदगी नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक, अल्लरी नरेश पहले भी गौतम गंभीर को लेकर अपनी पसंद जाहिर कर चुके हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में गंभीर को अपनी पसंद बताई थ और कहा था कि वह किसी न किसी तरीके से उनके नाम या किरदार को अपनी फिल्म में शामिल करना चाहते हैं. अब फिल्म के ट्रेलर में गंभीर के नाम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी यह इच्छा पूरी कर दी है. हालांकि, इसमें गंभीर की कोई मौजूदगी नहीं है. डॉयलॉग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कब रिलीज होगी ये फिल्म?
बता दें कि ‘रंभा ऊर्वशी मेनका’ एक सोशियो-फैंटेसी कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अल्लरी नरेश के साथ सुरभि, राशि सिंह, विष्णुप्रिया और प्रिशा सिंह अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म में वेनेला किशोर इंद्र की भूमिका निभा रहे हैं. चंद्रमोहन चिंतादा के निर्देशन में बनी यह फिल्म 4 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाली है. गौतम गंभीर इस फिल्म में कास्ट के रूप में नहीं हैं. भारतीय कोच फिलहाल श्रीलंका दौरे पर हैं और टीम इंडिया के साथ समय बिता रहे हैं.

Tags: Gautam Gambhir
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