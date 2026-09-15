वैभव सूर्यवंशी के साथ गंभीर का गलत बर्ताव? दिग्गज ने जमकर लगाई फटकार, बोले- मेरी पत्नी भी गुस्से में थीं

Vaibhav Sooryavanshi Gautam Gambhir: 15 साल के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में मौका नहीं दिया गया. इसको लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं. इसके अलावा कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भी हेड कोच गौतम गंभीर के इस फैसले पर सवाल उठाए. अब इस पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत का भी बयान सामने आया है. उन्होंने कोच गौतम गंभीर पर वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 से बाहर रखने पर तीखा निशाना साधा है. श्रीकांत का कहना है कि 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, वो उसके करियर के लिए अच्छा नहीं है. इतना ही नहीं, श्रीकांत ने यहां तक कहा कि वैभव को पहले टी20 में मौका न मिलने पर उनकी वाइफ भी काफी गुस्से में थीं.

वैभव के साथ क्यों हो रहे गलत बर्ताव?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर वैभव सूर्यवंशी को मौका न मिलने पर बात की. उन्होंने कहा, ‘आप वैभव सूर्यवंशी के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं. अब, अगर वह अगला मैच खेलते हैं, तो उसे यह चिंता होगी कि अगर उन्होंने रन नहीं बनाए, तो फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाएगा.’ श्रीकांत ने आगे कहा कि आप गलत संकेत दे रहे हैं और सभी खिलाड़ियों के मन में शक पैदा कर रहे हैं. सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी, टी20 इंटरनेशनल, इंडिया-ए और आईपीएल में हर लेवल पर रन बनाए हैं. ऐसे में उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए.

क्रिकेटर की वाइफ भी भड़कीं

पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने बताया कि वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 मैच में मौका न मिलने से उनकी वाइफ भी काफी गुस्से में थीं. उन्होंने कहा कि जब वैभव सूर्यवंशी नहीं खेले, तो उन्होंने फिल्म देखना शुरू कर दिया. श्रीकांत ने आगे बताया कि उनकी वाइफ भी चिल्ला रहा थीं और बहस कर रही थी कि वैभव सूर्यवंशी क्यों नहीं खेल रहे हैं. उस बल्लेबाज ने पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था. उसे क्यों नहीं खिलाया जा रहा है. श्रीकांत ने कहा कि उनकी वाइफ भी वैभव को टीम से बाहर रखने पर सवाल उठा रही हैं.

क्या दूसरे टी20 में वैभव को मिलेगा मौका?

दरअसल, अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी की जगह संजू सैमसन को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, प्लेइंग-11 से बाहर बैठे वैभव ने पिछले सीरीज में जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैच में 151 रन बनाए थे और प्लेयर ऑफ सीरीज भी रहे थे. ऐसे में अब दूसरे टी20 में वैभव को प्लेइंग-11 में शामिल करने की चर्चा चल रही है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वैभव को दूसरे टी20 में मौका मिलेगा या फिर टीम मैनेजमेंट संजू सैमसन पर भरोसा जताएगी.