‘बहुत हो गया अब…’ जब ड्रेसिंग रूम का गरमाया माहौल, जमकर बरसे गंभीर, क्या था पूरा मामला

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) में साल 2024-2025 में खेले गए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल गरम हो गया था. टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ियों के प्रदर्शन से काफी नाराज थे. बताया जा रहा है कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में पूरी टीम को संबोधित करते हुए सख्त लहजे में अपनी बात रखी और खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गौतम गंभीर ने अपनी बात की शुरुआत “बहुत हो गया” शब्दों से की. उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि बार-बार एक जैसी गलतियां करना टीम के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि बड़े मुकाबलों में छोटी-छोटी गलतियां मैच का नतीजा बदल देती हैं और खिलाड़ियों को ऐसे मौकों पर ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहिए.

टीम से अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने की अपील

रिपोर्ट के अनुसार, गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को याद दिलाया कि भारत के लिए खेलना किसी भी क्रिकेटर के लिए गर्व की बात है. इसलिए हर खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उन्होंने किसी एक खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, बल्कि पूरी टीम से कहा कि सभी को मिलकर अपनी गलतियों से सीखना होगा और मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा. उनका मकसद खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाना और टीम को फिर से जीत की राह पर लाना था.

रिपोर्ट पर नहीं आई आधिकारिक पुष्टि

यह ड्रेसिंग रूम मीटिंग काफी समय तक किसी को पता नहीं चली, लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए इसकी जानकारी सामने आई. हालांकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और भारतीय टीम प्रबंधन ने अब तक इस रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. इसके बावजूद गौतम गंभीर के इस स्टेंटमेंट की क्रिकेट जगत में काफी चर्चा हो रही है. कहा जा रहा था कि वह टीम में अनुशासन, जिम्मेदारी और जीत की मानसिकता को और मजबूत करना चाहते हैं.