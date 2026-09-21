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Gautam Gambhir Meets Amit Shah: अमित शाह से मिले गौतम गंभीर, भेंट किया खास तोहफा, तस्वीरें वायरल

Gautam Gambhir Meets Amit Shah: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने सोमवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान गंभीर ने अमित शाह को भगवान गणेश की मूर्ति उपहार के रूप में भेंट की. देखें तस्वीरें...

By: Ankush Upadhayay | Published: September 21, 2026 5:35:05 PM IST

गौतम गंभीर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की.
गौतम गंभीर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की.


Gautam Gambhir Meets Amit Shah: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने सोमवार (21 सितंबर) को देश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात की. गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर तस्वीरें शेयर कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, ‘माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ बेहद आत्मीय मुलाकात हुई. उनके समय और मार्गदर्शन के लिए आभारी हूं. मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करता हूं.’ गंभीर और अमित शाह की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. उनकी तस्वीर सामने आने के बाद इंटरनेट पर अलग-अलग कयास लगाए जाने लगे, क्योंकि गौतम गंभीर बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं.

गंभीर ने अमित शाह को दिया खास तोहफा

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने इस मुलाकात के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को खास तोहफा भी दिया. दरअसल, गौतम गंभीर ने अमित शाह को भगवान गणेश की मूर्ति भेंट की. इसकी तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. देखें पोस्ट…

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कब सांसद बने थे गौतम गंभीर?

गौतम गंभीर का बीजेपी से पुराना नाता रहा है. वह साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ईस्ट दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के उम्मीदवार थे. इस सीट से गंभीर ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी और फिर सांसद बने थे. गंभीर को उस चुनाव में कुल 6,96,156 वोट मिले थे. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अरविंदर सिंह लवली को 3,91,222 वोटों के अंतर से हराया था.

2024 में राजनीति से लिया संन्यास

बीजेपी के टिकट पर सांसद बनने के बाद गौतम गंभीर सिर्फ एक कार्यकाल तक ही सक्रिय रहे. साल 2024 में उन्होंने चुनावी मैदान में न उतरने का फैसला किया और राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी. उन्होंने इसके पीछे क्रिकेट से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को वजह बताया. मौजूदा समय में गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं. उनका कार्यकाल 2027 वनडे विश्व तक है.

वेस्टइंडीज सीरीज की कर रहे तैयारी

गौतम गंभीर अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू व्हाइट बॉल सीरीज की तैयारी कर रहे हैं. वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आ रही है, जहां पर दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे. यह सीरीज 2027 विश्व कप की तैयारियों के लिए भी काफी अहम है.

Tags: amit shahGautam Gambhir
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