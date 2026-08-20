गौतम गंभीर अपनाएं शास्त्री के 3 सीक्रेट प्लान, तभी पूरा होगा WTC फाइनल का सपना, बदलेगी टीम इंडिया की किस्मत!

Gautam Gambhir Team India: गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में भारतीय टीम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल की रेस में बनी हुई है. शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए WTC फाइनल की राह आसान नहीं होने वाली है. इसके लिए टीम इंडिया को अगले 8 टेस्ट मैचों में कम से कम 6 मुकाबले जीतने हैं. ऐसे में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के लिए टीम इंडिया को फाइनल में पहुंचाना आसान नहीं होगा. हेड कोच के तौर पर गंभीर के कार्यकाल पर नजर डालें, तो उनके अंडर टीम इंडिया का टेस्ट में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. हालांकि पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल में टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया था.

शास्त्री का मार्गदर्शन में ही भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती थी. रवि शास्त्री के कोचिंग का तरीका काफी अलग था. ऐसे में अगर गौतम गंभीर पूर्व हेड कोच के कुछ सीक्रेट प्लान को अपनाएं, तो टीम इंडिया के लिए आगे की राह थोड़ी आसान हो सकती है.

रवि शास्त्री के 3 सीक्रेट प्लान

भारतीय दिग्गज रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने अपने कार्यकाल के दौरान टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उन्होंने अपनी कोचिंग के दौरान खास प्लान अपनाए थे, जो मौजूदा कोच गौतम गंभीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

खिलाड़ियों से बातचीत

पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि क्रिकेट 90 फीसदी दिमाग का खेल है. ऐसे में गौतम गंभीर को खिलाड़ियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाए रखना होगा और समय-समय पर बातचीत करनी होगी. एक कोच के तौर पर गंभीर को खिलाड़ियों की मानसिकता को समझना होगा और उन्हें बिना किसी डर के खेलने की आजादी देनी होगी. इससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन निकलकर सामने आएगा. दरअसल, गौतम गंभीर को सख्त और गरम मिजाज के स्वभाव का माना जाता है. इसकी वजह से कभी-कभी युवा खिलाड़ियों पर ज्यादा दबाव बन सकता है.

बल्लेबाजी में बदलाव खत्म करना

रवि शास्त्री के कार्यकाल में टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा बदलाव नहीं किए जाते थे. उनका मानना है कि बार-बार बैटिंग ऑर्डर में बदलाव होने से टीम का संतुलन खराब होता है. वहीं, गंभीर के कार्यकाल में अक्सर बल्लेबाजों का बैटिंग ऑर्डर बदल दिया जाता है. इसकी वजह से खिलाड़ियों को सेटल होने का समय नहीं मिल पाता है. खासकर टेस्ट में 3 नंबर पर बार-बार बल्लेबाजों को बदला गया है. ऐसे में गौतम गंभीर को बैटिंग ऑर्डर में बदलाव बंद करना होगा.

हारने पर खुद लें जिम्मेदारी

WTC फाइनल की राह में टीम इंडिया पर काफी दबाव होगा. ऐसे में अगर एक भी हार मिलती है, तो टीम का कॉन्फिडेंस बिगड़ सकता है. अक्सर हार से कोच की रणनीतियों और फैसलों पर सवाल खड़े होते हैं. ऐसे में गौतम गंभीर को कोच होने के नाते खुद सामने आकर हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और खिलाड़ियों को डिफेंड करना चाहिए. इसके बाद खिलाड़ियों को पर्दे के पीछे बंद कमरों में उनकी गलती का अहसास कराना चाहिए. इससे वे अगली बार दोबारा पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे और अपना बेस्ट प्रदर्शन करेंगे.